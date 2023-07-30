Теплі обійми та щирі усмішки родини: зворушливі кадри зустрічі військового з передової
У мережі показали радісне відео зустрічі захисника України з його родиною. Варто йому було тільки вийти з машини, як в обійми кинулися найближчі.
З теплими обіймами так зустрічали прикордонника Дениса. Як розповіли в Держприкордонслужбі, він тільки-но повернувся з передової.
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Чекали довго та дочекалися
На зворушливих кадрах видно, що до військового спершу підбігла маленька дівчинка, яка ледь могла встояти на місці. А потім його обійняли й інші члени родини, які не стримували своєї радості.
Дотримав слова! Довго-довго, але дочекалися,
– сказала одна із жінок.
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Мама полоненого, що повернувся додому, не стримала сліз
Нещодавно Україні вдалося вирвати з лап російського полону 47 громадян, серед яких було 43 захисники. Перше, що вони робили, повернувшись додому – телефонували найближчим, зокрема, матусям.
Керівниця Центрального представництва Координаційного Штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак опублікувала відео такого зворушливого дзвінка військового, який вирішив жартома мамі повідомити про чудову звістку.
Вас турбують люди, які час від часу повертаються додому. Як вам таке?
– спитав спершу військовий.
Однак жінка одразу впізнала голос свого сина та не стримала від щастя сліз.
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Звільнення 47 українських полонених: коротко
- Повернулися українці на рідну землю на початку липня, 6 числа. Тоді вдалося визволити з полону двох дітей, двох цивільних та 43 військовослужбовців.
- Серед захисників були представники ЗСУ, зокрема ТРО, нацгвардійці, прикордонники та військовий моряк. Варто зазначити, що серед них були двоє оборонців, які мали статус зниклих безвісти.
- Двоє дітей, 10-річна Варвара та 6-річний Ренат, були незаконно депортовані до Росії. Їхня мама – бойова медикиня, яку вдалося повернути з російського полону раніше, у жовтні 2022 року в рамках великого обміну.