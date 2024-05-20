Це пік можливостей: у ЗСУ сказали, чи може Росія різко збільшити кількість військ

Російські окупанти намагаються підтримувати високу інтенсивність боїв на фронті. Але й у них вже починаються проблеми.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що на цей момент окупанти фактично залучили усі підрозділи, які мають хоча б якийсь досвід, на війну проти України. І їх все одно не вистачає. Вже були повідомлення про африканських найманців на Харківському напрямку.

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Чи може Росія збільшити кількість війська

Як наголосив Тимочко, росіяни зараз не мають можливості суттєво наростити кількість окупаційного війська. Щоб хоч якось збільшити його, вони мають або жорстко посилити внутрішню мобілізацію чи збільшити плани призову. Ще варіант – зняти війська з округів, які межують з країнами НАТО або тим ж Китаєм, що теж є ризиком для Кремля.

Паралельно до Росії продовжують залітати різні невідомі безпілотники. Горять як нафтопереробні заводи, так і різні інші військові об'єкти.

Це такі величезні виклики, перед якими стоїть армія окупантів. Зараз ті війська ворога, які залучені в Україні… Це, по суті, пік можливостей, щоб більш-менш ефективно проводити бойові дії та організувати оборону вглиб Росії. Тому якогось різкого збільшення кількості російських військових не варто очікувати. Хіба що Путін піде на масштабовану мобілізацію. До сьогодні він не наважувався цього робити,

– зазначив військовий.

Ситуація на фронті: коротко