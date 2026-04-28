Військовослужбовець Михайло Янголенко розповів 24 Каналу про своє перебування в полоні. За його словами, люди втрачають там вагу не лише від недостачі їжі, але й від шаленого стресу, який доводиться проживати кожного дня.

Що відбувається в російському полоні?

За словами військового, будь-якій людині надзвичайно складно звикнути до того, що відбувається в російському полоні. Вони там роблять усе, аби зламати людей.

Коли ми потрапили в полон, хтось говорив, що там б'ють, але ж не заб'ють на смерть. А потім ми зрозуміли, що забивають. При цьому в тюрмах були прокурорські перевірки, де навіть питалися про скарги. Але не дай Боже там щось сказати, тоді точно кінець,

– розповів військовий.

Камери в тамтешній в'язниці не призначені до тієї кількості людей, яка там перебуває. В кімнатці, де мало перебувати восьмеро, росіяни утримували 20 полонених. На стінах вже росли гриби, а на підлозі повзали черв'яки. Немає нічого дивного, чому люди починають хворіти на то й же туберкульоз.

Сам військовий перебував у спеціальному блоку в камері на 4 людей. В стіні була дірка без вікна. В камері завжди було холодно.

На вулиці могло бути -20 і навіть -30 градусів. В камері постійно дуже холодно. Ще й кожного дня "вертухаї" били нас палкою, кажучи, щоб ми "відкрили вікно". Тільки в 2024 році нам перекрили цей отвір. А коли ми заїхали, то там навіть злив в туалеті не працював. Ми в кружку все робили,

– зауважив військовий.

Бували випадки, коли після зауваження люди мусили стояти на ногах навіть 1 – 2 тижні з "перервою" на сон. Також росіяни змушували співати гімн та різні їхні пісні. А в певний період не можна було ворушитися на ліжку.

Був рік, коли вони заборонили повертатися на ліжку. Ти ліг на спину, тримаєш руки на ковдрі. Якщо порухав ковдру, то вже дзвонить оператор. І всі змушені стояти,

– розповів військовий.

Що відомо про обміни полоненими?

24 квітня відбувся новий обмін полоненими. Тоді вдалося повернути додому 193 українських захисники. Більшість з них утримували саме в Чечні. Серед полонених було багато хлопці 2000-х років народження.

Попередній обмін організували 11 квітня. Тоді вдалося звільнити 175 військових та 7 цивільних. Багато хто перебував в полоні ще з 2022 року.

Очільник ГУР Олег Іващенко на заході "Разом заради повернення" повідомив, що з 2022 року вдалося провести понад 70 обмінів. Він розповів, скільки людей звільнили за цей час.