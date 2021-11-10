Військовий тиск: як у РНБО пояснюють дії Росії поблизу кордону України

На Україну насувається нова хвиля дестабілізації. Зокрема, держава-агресорка продовжить чинити тиск за допомогою військової сили.

Ситуацію на кордоні України та Росії прокоментував заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Руслан Демченко.

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РНБО про ситуацію на кордоні з Росією

Він вважає, що реальне залучення збройних сил Росії можливе, найімовірніше, тільки після того, як буде створена загальна картинка тотальної дестабілізації та будуть запущені процеси фрагментації України.

Однак постійні військові маневри біля кордонів України та загроза проведення наступальних операцій поступово перетворюються на інструмент постійної підтримки атмосфери нервозності в Україні,

– зазначив Демченко.

За словами заступника секретаря РНБО, Росія маніпулюватиме безпековою ситуацією на лінії зіткнення. Контролюючи так звані "1-й та 2-й армійські корпуси", російська сторона має арсенал механізмів для того, щоб керувати рівнем ескалації.

Водночас Росія штучно підживлює конфлікт на Сході України, постачаючи зброю, фінансуючи тимчасово окуповані території та здійснюючи пряме управління маріонетковими адміністраціями.

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