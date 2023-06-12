Їм вишеньку, все за***сь, – військовий замилував відео під час зачистки села
Джерело:Анатолій Штефан "Штірліц"
Наші військові продовжують наступальні операції. Впродовж тижня, як кажуть у Міноборони, звільнили 7 населених пунктів. Очевидно, в одному з них зняв ролик наш герой
У мережу виклали відео з військовим з позивним "Молодий". Він лежить у траві, насолоджується вишнями та розповідає про зачистку села від російських загарбників.
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Зачистка триваєУвага! На відео присутня нецензурна лексика, тому не рекомендуємо його дивитися неповнолітнім.
Військовий розповів про зачистку в селі: дивіться відео
Коротше, зачистили село. Зараз дочищаємо. Їм вишеньку. В принципі, все за***сь. У принципі, жити можна. Слава Україні! Героям слава!
– сказав він.
Детальніше про результати наступальних операцій розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зауважила, що впродовж минулого тижня в Донецькому та Таврійському оперативних районах:
- просування наших військ наступального угруповання простягнулося на 6,5 кілометра;
- під контроль вдалося повернути 90 квадратних кілометрів територій;
- звільнили 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
Також Ганна Маляр детальніше розповіла про успіхи за минулий тиждень на Бахмутському напрямку. За її словами, на лівому фланзі наші війська просунулися на 1,5 кілометра, а на правому – на 3,5 кілометра. Вже взяли під контроль 16 квадратних кілометрів території.
Яка ситуація з зачисткою на Донеччині
- Глава Донецької ОВА Павло Кириленко поділився актуальною інформацією. За його словами, триває зачистка у звільнених Сторожевому та Благодатному.
- Також відомо, що наші військові взяли до полону російських загарбників. Правда, відзвітує про це військово-політичне керівництво, але пізніше.
- Крім того, глава ОВА зазначив, що після зачистки мають провести розмінування бодай прохідних шляхів. Якщо говорити про руйнування, то, за словами Кириленка, з 370 будинків більш-менш вціліли менш як 50.
- Водночас Кириленко додав, що важливою є евакуація мирного населення зі звільнених населених пунктів. Станом на 18:00 12 червня вдалося вивезти з Благодатного трьох дорослих, а зі Сторожевого – 7, зокрема одну особу з інвалідністю. Також трьох осіб з інвалідністю евакуювали з Нескучного.