Путін – наче бродячий боєприпас, – боєць ЗСУ висміяв поїздку диктатора на окуповані території
Російський диктатор Владімір Путін нібито приїхав на окуповані території Херсонщини та Луганщини. Незрозуміло, навіщо він взагалі туди поперся і якою була ціль візиту.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. За його словами, приїзд Путіна на окуповані території України виглядав максимально дивно. Що він хотів цим продемонструвати – можливо, лише "бункерному" зрозуміло.
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Путін – наче бродячий баражуючий боєприпас
Як наголосив військовий, приїзди Владіміра Путіна на окуповані території Україна завжди максимально незрозумілі. То він приїжджає вночі в Маріуполь і комусь тисне руки; то ходить десь поблизу гаражів на краю Херсонщини далеко від фронту.
Путін – як Shahed-136. Баражуючий бродячий боєприпас. То він вночі їздить в Маріуполь. Щось комусь потиснув, щось побажав. У всіх його двійників є основне завдання – відпрацювати цю ходьбу "геморойну". У них там якийсь "сюр". Путін кудись їздить і безцільно це робить. Як баражуючий боєприпас. Але їхній електорат все це сприймає,
– зауважив Волощенко.
Кумедно, що сам головний Путін міг відрядити свого двійника приїхати походити неподалік від Генічеська. Взагалі незрозуміло, з ким з Росії можна вести переговори – хто взагалі є справжнім. Тому, як наголосив військовий, потрібно просто знищити окупантів. І, можливо, через кілька століть у них почнеться нормальне життя.
Військовий висміяв появу Путіна на окупованих територіях України: дивіться відео
Він порівняв незрозумілі візити Путіна з приїздом Президента України Володимира Зеленського на передову в Авдіївку чи Бахмут. Там дійсно видно, що глава держави перебував поблизу лінії фронту. Він нагородив бійців, провів Ставку і найголовніше – підвищив дух і мотивував на успішні бойові дії.
Путін нібито приїхав на окуповані території: коротко
- Російський диктатор Путін нібито приїхав на окуповані території Херсонщини та Луганщини. Там наголошують, що він прилетів туди 17 квітня.
- Журналісти звернули увагу на одне відео з візиту. Там диктатор сказав, що скоро буде Пасха. Відповідно до цього візит Путіна міг бути до 16 квітня. Але там почали недолуго виправдовуватися, що люди чіпляються до його слів.
- Президент України Володимир Зеленський 18 квітня відвідав українських військових в Авдіївці. Він перебував зовсім неподалік від лінії фронту.