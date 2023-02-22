Підготовка до виборів чи підтримка України: що насправді означає візит Байдена

22 лютого 2023, 15:55
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21 лютого президент США Джо Байден несподівано приїхав до Києва та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Його візит є дуже символічним та має велике значення.

Про це 24 Каналу сказав український дипломат, посол України в США у 2010 – 2015 роках Олександр Моцик. Він наголосив, що Байден не побоявся відвідати Україну, яку росіяни фактично цілодобово обстрілюють ракетами.

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Що означає візит Байдена до Києва

Моцик зазначив, що у США передвиборча кампанія ніколи не закінчується. Щойно відбулися одні вибори й був обраний президент – уже йде підготовка до наступних.

Це нормальна ситуація в демократичній країні, яка опирається на волю народу,
– сказав дипломат.

Він зауважив, що кожен кандидат у США заявляє про те, що саме він потрібен народу та є найкращим лідером для цієї країни. Мовиться про кандидатів як Демократичної, так і Республіканської партій.

Інше, що візит президента Байдена в Україну в цей складний час, у роковини початку російської агресії, – це, звичайно, для нього дуже великий плюс,
– наголосив Моцик.

Тобто, додав дипломат, Байден не побоявся відвідати країну, яку росіяни фактично цілодобово обстрілюють крилатими та балістичними ракетами.

Що насправді означає візит Байдена до України: дивіться відео

До речі! Журналісти The New York Times розкрили деталі неанонсованого візиту Байдена до Києва. Повідомляється, що президент США залишив Вашингтон без попередження після того, як 18 лютого ввечері разом з дружиною повечеряв у ресторані за межами Білого дому, що буває рідко.

Більше про візит Байдена в Україну

  • Президент України Володимир Зеленський зазначив, що візит президента США Джо Байдена до Києва є надзвичайно важливим проявом підтримки для всіх українців. Лідери двох держав вшанували пам'ять загиблих захисників на Софійській площі, адже 20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні.
  • Джо Байден під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги від США на пів мільярда доларів. Йдеться про постачання критично необхідного озброєння, включно з артилерійськими боєприпасами, системами для ураження бронетехніки та радіолокаційними системами.
  • Радник США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що це перший в історії випадок, коли президент Сполучених Штатів відвідав столицю країни, яка перебуває у стані війни, де американські військові не контролюють критичну інфраструктуру.

Автор: Аліна Вишневська