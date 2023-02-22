Підготовка до виборів чи підтримка України: що насправді означає візит Байдена

21 лютого президент США Джо Байден несподівано приїхав до Києва та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Його візит є дуже символічним та має велике значення.

Про це 24 Каналу сказав український дипломат, посол України в США у 2010 – 2015 роках Олександр Моцик. Він наголосив, що Байден не побоявся відвідати Україну, яку росіяни фактично цілодобово обстрілюють ракетами.

Читайте також Промова Байдена була дуже конкретною: який сигнал надіслав Путіну

Що означає візит Байдена до Києва

Моцик зазначив, що у США передвиборча кампанія ніколи не закінчується. Щойно відбулися одні вибори й був обраний президент – уже йде підготовка до наступних.

Це нормальна ситуація в демократичній країні, яка опирається на волю народу,

– сказав дипломат.

Він зауважив, що кожен кандидат у США заявляє про те, що саме він потрібен народу та є найкращим лідером для цієї країни. Мовиться про кандидатів як Демократичної, так і Республіканської партій.

Інше, що візит президента Байдена в Україну в цей складний час, у роковини початку російської агресії, – це, звичайно, для нього дуже великий плюс,

– наголосив Моцик.

Тобто, додав дипломат, Байден не побоявся відвідати країну, яку росіяни фактично цілодобово обстрілюють крилатими та балістичними ракетами.

Що насправді означає візит Байдена до України: дивіться відео

Більше про візит Байдена в Україну

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що візит президента США Джо Байдена до Києва є надзвичайно важливим проявом підтримки для всіх українців. Лідери двох держав вшанували пам'ять загиблих захисників на Софійській площі, адже 20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні.

Джо Байден під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги від США на пів мільярда доларів. Йдеться про постачання критично необхідного озброєння, включно з артилерійськими боєприпасами, системами для ураження бронетехніки та радіолокаційними системами.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що це перший в історії випадок, коли президент Сполучених Штатів відвідав столицю країни, яка перебуває у стані війни, де американські військові не контролюють критичну інфраструктуру.