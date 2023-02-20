Попередження не лише Путіну, а й Китаю, – політолог про візит Байдена до Києва

Візит очільника США Джо Байдена до столиці України 20 лютого має вагоме значення на міжнародній політичній арені. Своєю відкритою підтримкою президента України Володимира Зеленського та його народу Байден дав символічні сигнали одразу двом країнам.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, президент США дав Китаю чітко зрозуміти, що підтримка Росії у війні проти України – не найкращий варіант.

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На що хотів звернути увагу Байден

Сергій Загородній наголосив, що приїзд до України Джозефа Байдена є дійсно неочікуваним та не менш значущим.

Це відповідь не тільки Путіну, але й Китаю, тому що Китай теж захотів опублікувати свою версію подій, які відбуваються в Україні,

– наголосив він.

Він додав, що, звісно, китайське бачення російсько-української війни далеке від правди. Самі ж переконання Китаю грають не на користь Україні.

Сергій Загородній розповів, що означає для Китаю візит Байдена в Україну: дивіться відео

Який меседж має засвоїти Китай

Політолог пояснив, що у такий спосіб Китай має зрозуміти, що варто перестати враховувати інтереси Росії.

"Тим більше, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї одразу після Мюнхенської конференції поїхав до Москви", – наголосив він.

Загородній зосередив увагу на тому, що Китай досить жорстко попередили, що ніякої китайської зброї у Росії не може бути.

Держаний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай роздумує над тим, аби передати Росії летальну допомогу. Водночас за лаштунками Мюнхенської безпекової конференції американський політик вже попередив китайського представника про можливі наслідки такого рішення.

Тож візит Байдена до Києва – це попередження всім авторитарним лідерам, що США на арені, тож варто обійтися без фокусів.

Візит Джо Байдена до України: коротко