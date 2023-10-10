Посилення ППО та розвиток оборонних коаліцій: Зеленський прибув до Румунії

Володимир Зеленський зранку 10 жовтня прибув до Бухареста. Глава держави здійснює офіційний візит у Румунію.

Зеленський анонсував зустріч з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. За його словами, у нього великий спектр тем для переговорів з лідером Румунії. Це перший візит Зеленського до Румунії від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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"Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає", – написав Зеленський у соцмережах.

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Президент повідомив, що під час візиту до Румунії порушуватимуться теми про:

подальшу безпекову взаємодію країн,

розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій,

посилення української ППО,

загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами.

"Цей візит принесе користь обом нашим народам", – наголосив президент.

Зеленський висловив вдячність Румунії "за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист, а також – за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої".

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