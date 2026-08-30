Глава ЦРУ у Москві запропонував саміт Трампа, Зеленського та Путіна, – Axios

25 серпня глава ЦРУ відвідав Москву вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цим самим він породив низку чуток щодо месенджу, який міг передати росіянам.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви запропонував провести тристоронній саміт за участі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського, щоб спробувати завершити війну. Про це Axios повідомили два джерела, поінформовані про переговори.

Якою насправді була мета візиту Реткліффа до Москви?

За словами джерел, однією з цілей візиту Реткліффа було з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб переконати Путіна повернутися до переговорів з Україною за посередництва США.

У п'ятницю, 28 серпня, американські чиновники поінформували президента Зеленського про переговори Реткліффа в Москві та його пропозицію провести тристоронній саміт.

Адміністрація Трампа вже раніше пропонувала провести таку зустріч. Зеленський підтримував ідею, але Путін її відкидав.

Нагадаємо, що 25 серпня Реткліфф таємно прибув до Москви, де зустрівся зі своїми російськими колегами – директором Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортниковим.

Трамп заявив Axios, що візит Реткліффа був "звичайною роботою" і не мав на меті попередити Росію про можливі атаки на територію НАТО.

Раніше The New York Times писала, що Реткліфф дав Бортникову "похмуру оцінку" ситуації на фронті та закликав Росію домовитися, поки її становище не погіршилося.

За словами джерел Axios, Реткліфф дійшов висновку, що Бортников є конструктивним учасником переговорів і може допомогти відновити дипломатичні зусилля.

Тим часом українські чиновники вкрай скептично оцінюють наміри Путіна. За їхніми словами, розвідка має дані, які свідчать про підготовку Росії до масштабного загострення війни.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив журналістам, що Путін доручив російським військовим підготувати кілька сценаріїв наступу на півночі України. Серед ключових напрямків називають Київ і Чернігів.

Зауважимо, що переговори між Росією та Україною за посередництва адміністрації Трампа були призупинені в середині лютого після початку війни з Іраном.

Представники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх кількох місяців окремо проводили переговори з російськими та українськими представниками. Однак значного прогресу досягти не вдалося.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговори з Росією за посередництва США можуть відновитися у вересні.