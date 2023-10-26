У Москву в один день приїхала делегація ХАМАС та представник Ірану, – ЗМІ

У Москві могли з'явитися представники ХАМАС. В цей же день до столиці Росії приїхав й високопоставлений іранський дипломат.

У четвер, 26 жовтня, до російської столиці завітали представники ХАМАС. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ країни-агресорки та опозиційні російські медіа.

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Що відомо про візити

Інформацію про візит делегації ХАМАС до Москви пропагандистським ЗМІ країни-агресорки підтвердила представниця МЗС Росії Марія Захарова. За попередніми даними, цю групу очолює член політбюро ХАМАС Абу Марзук. Наразі уточнюється інформація, з ким саме зустрічаються палестинці.

Також відомо, що до російської столиці приїхав Алі Багері Кані. Він є заступником голови МЗС Ірану. Цей дипломат проводить зустріч з заступником Сєргєя Лаврова Міхаілом Галузіним.

Що відомо зв'язок між ХАМАС та Росією

Нещодавно представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що російські окупанти передали ХАМАС зброю. Ба більше, загарбники поділилися з палестинськими бойовиками досвідом. Це сталося до атаки на Ізраїль.

Нагадаємо, російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський у розмові з 24 Каналом вказав на існування опосередкованих даних, які вказують на те, що Росія брала участь в організації атаки ХАМАС на єврейську державу. Мовиться саме про політичне керівництво країни-агресорки на чолі з самим Владіміром Путіним.

Не так давно очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв наголосив, що за загостренням на Близькому Сході стоїть президент Росії. За його словами, Путін хоче вдати з себе миротворця та захисника мусульманського світу.

Візит ХАМАС до Москви не було анонсовано публічно.