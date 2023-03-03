Китай вважає Білорусь областю Росії: навіщо Лукашенко їздив до Сі Цзіньпіна

Китай буде мати вагоме значення у веденні білоруських справ. Російську участь у взаєминах Білорусі та Китаю ніхто не відміняв.

Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. За його словами, самопроголошений очільник Білорусі Алєксандр Лукашенко тепер залежний не лише від російського диктатора Владіміра Путіна, але й від президента КНР Сі Цзіньпіна.

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Участь Китаю у життєдіяльності Білорусі

Артур Харитонов наголосив, що Китай посилює фінансування Білорусі не так масштабно, як це робить Росія. Втім ці кошти дадуть Александру Лукашенку змогу зробити фікцію того, що в Білорусі зберігається економіка або якийсь розвиток.

"Більш важливо – це те, що Китай буде разом з Білоруссю нівелювати загрози кольорових революцій, як вони говорять", – пояснив він.

На його думку, це свідчення посилення договорів 2021–2022 років. Згідно із ними Китай буде забезпечувати правоохоронну систему Білорусі.

Тобто фактично Китай обіцяє займатися репресіями всередині держави, допомагати у цьому. Також планують посилити військові навчання разом,

– зазначив він.

Харитонов підкреслив, що все зводиться до того, що Китай стає ще одним гарантом життєдіяльності Білорусі.

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Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" повідомив, що багато хто вірить у те, що Лукашенко тепер змінює курс і буде триматися Пекіну, а він своєю чергою буде допомагати йому.

Китай вже вважає Білорусь власне областю Росії. Це така собі підтримка цієї російської області,

– зазначив він.

Харитонов пояснив, що у межах китайської візії вже є відновлена Російська імперія.

До того ж сам Лукашенко готується до союзної держави.

"У нас західні розвідки розкривають плани, що Росія готується власне до анексії Білорусі", – переконаний він.

За його словами, Лукашенко наразі готується піти на пенсію і поїхати, можливо, у Москву чи під Пекін – місце для нього знайдеться.

Поділ китайських грошей

Артур Харитонов розповів, що у росіян закінчуються гроші на стале утримання Білорусі. Росія просить кошти у китайців, щоб не сходити зі свого курсу.

Лукашенко своєю чергою хоче відтягнути собі краплинку цього бюджету, щоб не всі юані йшли тільки в Росію, але й трохи зайшло до нього в Мінськ,

– зазначив він.

На його думку, Сі Цзіньпін називає Лукашенка близьким другом, однодумцем.

"Певно, у них дійсно дуже хороші особисті відносини, тому що вони дуже схожі між собою", – зауважив Харитонов.

Проте таких теплих відносин в очільника Китаю із президентом Росії немає.

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