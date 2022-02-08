Візит Макрона та безкоштовні смартфони для пенсіонерів 60+: головні новини 8 лютого
Президент Франції Еммануель Макрон приїхав в Україну. У Дії презентували нові послуги. Володимир Зеленський анонсував безкоштовні смартфони для пенсіонерів. До червоної зони потрапили ще 3 області. "Слузі" Сергію Кузьміних знову не обрали запобіжний захід. Такими були головні новини 8 лютого.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні 8 лютого:
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Візит Макрона
Джерело: 24 канал
Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого приїхав до Києва. Він зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським. Важливо, що це перший візит французького лідера до України за 24 роки.
Про що домовились
Сторони підтвердили, що й надалі співпрацюватимуть. Франція має дати Україні 1,2 мільярда євро кредиту для стабільної економіки. Крім того, Париж надасть:
- 130 локомотивів компанії Alstom вартістю 900 мільйонів євро;
- 370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.
Також країни підписали угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною. Зеленський назвав перемовини змістовними та результативними. Він навіть перейшов з Макроном на "ти".Зверніть увагу! Напередодні Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Володимиром Путіним. Політики говорили аж 6 годин. Піднімали теми ситуації навколо України та "гарантій безпеки", яких вимагає Росія.
До теми – Брифінг президентів Зеленського та Макрона:
Нові послуги в дії – "Смартфони для всіх"
Джерело: 24 канал
У додатку Дія презентували низку нових послуг. Найцікавішою стала програма єСмартфон, яку анонсував Зеленський.
Він заявив, що українці, старші 60 років, отримають від держави безплатний та сучасний смартфон, а разом з ним – пільговий тариф. Щоправда, марка смартфонів та терміни запуску програми поки невідомі. За словами Зеленського, програма стартує навесні.
Зеленський анонсував смартфони для людей 60+, дивіться відео:
Старт народовладдя
Також президент анонсував старт цифрового народовладдя. Перше опитування вже з'явилося в Дії. Українців запитали, яка послуга у застосунку є для них найкориснішою. Серед варіантів відповіді є:
- зміна місця реєстрації,
- довідка про несудимість,
- належний користувач,
- опитування.
Власне, про ці нові послуги теж розповіли на презентації.
Червону зону розширюють
Джерело: телеграм Олега Немчінова
Червона зона карантину в Україні розширюється. З 11 лютого туди потраплять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. У цих регіонах перевищені показники, які дозволяють посилювати обмеження.
Раніше "почервоніли" Рівненська та Івано-Франківська області.
Що заборонено у червоній зоні
- робота закладів громадського харчування. Можна лиш працювати навиніс або на доставку.
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо. Також – непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- діяльність закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Правила карантину / Інфографіка 24 каналу
Кузьміних знову не обрали "запобіжку"
Джерело: Центр протидії корупції
Судове засідання, де нардепу від "Слуги народу" Сергію Кузьміних мали обирати запобіжний захід, вдруге перенесли. Цього разу – на 11 лютого.
Сам політик прийшов до Вищого антикорупційного суду. Він повернувся з Житомира з паспортом, але сказав, що потребує додаткового часу на підготовку й визначення позиції.
Зауважимо, попереднє засідання також переносили, бо "не змогли встановити особу" політика. Той не мав паспорта.
Справа Кузьміних: головне
- Нардепа 28 січня викрили на хабарництві. Він міг отримати 558 тисяч гривень, за які начебто мав посприяти укладенню договорів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині.
- Кузьміних проігнорував 3 виклики на допити, тож слідчі оголосили "слугу" в розшук.
- Сам політик стверджував, мовляв, не ховається. 7 лютого правоохоронці затримали його.
Кузьміних прийшов на суд / Фото "Цензор нет"
Медальний залік Олімпіади
Джерело: 24 канал
У Пекіні з 4 по 20 лютого тривають зимові олімпійські ігри. Станом на 8 лютого у змаганнях лідирує збірна Швеції – 6 медалей. На другому місці – збірна Нідерландів, а на третю сходинку піднявся Китай.
Медалі на Олімпіаді-2022 здобули вже 22 країни. України серед наразі немає. Дебютні нагороди 8 лютого вибороли збірні Чехії, Білорусі та Південної Кореї.