Візит Макрона та безкоштовні смартфони для пенсіонерів 60+: головні новини 8 лютого

Президент Франції Еммануель Макрон приїхав в Україну. У Дії презентували нові послуги. Володимир Зеленський анонсував безкоштовні смартфони для пенсіонерів. До червоної зони потрапили ще 3 області. "Слузі" Сергію Кузьміних знову не обрали запобіжний захід. Такими були головні новини 8 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні 8 лютого:

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Візит Макрона

Джерело: 24 канал

Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого приїхав до Києва. Він зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським. Важливо, що це перший візит французького лідера до України за 24 роки.

Про що домовились

Сторони підтвердили, що й надалі співпрацюватимуть. Франція має дати Україні 1,2 мільярда євро кредиту для стабільної економіки. Крім того, Париж надасть:

130 локомотивів компанії Alstom вартістю 900 мільйонів євро;

370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.

Також країни підписали угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною. Зеленський назвав перемовини змістовними та результативними. Він навіть перейшов з Макроном на "ти".

До теми – Брифінг президентів Зеленського та Макрона:

Нові послуги в дії – "Смартфони для всіх"

Напередодні Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Володимиром Путіним. Політики говорили аж 6 годин. Піднімали теми ситуації навколо України та "гарантій безпеки", яких вимагає Росія.

Джерело: 24 канал

У додатку Дія презентували низку нових послуг. Найцікавішою стала програма єСмартфон, яку анонсував Зеленський.

Він заявив, що українці, старші 60 років, отримають від держави безплатний та сучасний смартфон, а разом з ним – пільговий тариф. Щоправда, марка смартфонів та терміни запуску програми поки невідомі. За словами Зеленського, програма стартує навесні.

Зеленський анонсував смартфони для людей 60+, дивіться відео:

Старт народовладдя

Також президент анонсував старт цифрового народовладдя. Перше опитування вже з'явилося в Дії. Українців запитали, яка послуга у застосунку є для них найкориснішою. Серед варіантів відповіді є:

зміна місця реєстрації,

довідка про несудимість,

належний користувач,

опитування.

Власне, про ці нові послуги теж розповіли на презентації.

Червону зону розширюють

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Червона зона карантину в Україні розширюється. З 11 лютого туди потраплять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. У цих регіонах перевищені показники, які дозволяють посилювати обмеження.

Раніше "почервоніли" Рівненська та Івано-Франківська області.

Що заборонено у червоній зоні

робота закладів громадського харчування. Можна лиш працювати навиніс або на доставку.

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо. Також – непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

діяльність закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Ці обмеження не діють, якщо 100% співробітників та відвідувачів закладів повністю імунізовані або мають негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.



Правила карантину / Інфографіка 24 каналу

Кузьміних знову не обрали "запобіжку"

Джерело: Центр протидії корупції

Судове засідання, де нардепу від "Слуги народу" Сергію Кузьміних мали обирати запобіжний захід, вдруге перенесли. Цього разу – на 11 лютого.

Сам політик прийшов до Вищого антикорупційного суду. Він повернувся з Житомира з паспортом, але сказав, що потребує додаткового часу на підготовку й визначення позиції.

Зауважимо, попереднє засідання також переносили, бо "не змогли встановити особу" політика. Той не мав паспорта.

Справа Кузьміних: головне

Нардепа 28 січня викрили на хабарництві. Він міг отримати 558 тисяч гривень, за які начебто мав посприяти укладенню договорів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині.

Кузьміних проігнорував 3 виклики на допити, тож слідчі оголосили "слугу" в розшук.

Сам політик стверджував, мовляв, не ховається. 7 лютого правоохоронці затримали його.



Кузьміних прийшов на суд / Фото "Цензор нет"

Медальний залік Олімпіади

Джерело: 24 канал

У Пекіні з 4 по 20 лютого тривають зимові олімпійські ігри. Станом на 8 лютого у змаганнях лідирує збірна Швеції – 6 медалей. На другому місці – збірна Нідерландів, а на третю сходинку піднявся Китай.

Медалі на Олімпіаді-2022 здобули вже 22 країни. України серед наразі немає. Дебютні нагороди 8 лютого вибороли збірні Чехії, Білорусі та Південної Кореї.

Детальніше Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні