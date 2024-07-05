"Не може вважати себе миротворцем": посол США в Угорщині різко розкритикував Віктора Орбана

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан не може вважати себе "миротворцем". Адже наразі очільник угорського уряду демонструє лояльність до російського режиму.

Відповідну заяву Прессман зробив після зустрічі прем'єр-міністра Угорщини та російського диктатора у Москві. У цьому контексті Прессман нагадав свій коментар про попередню зустріч Орбана й Путіна в Китаї.

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Чому Орбан насправді не "миротворець"

"Лідер Угорщини вирішив стати на бік людини, чиї сили несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні, і є єдиним серед наших членів Альянсу. У той час як Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, Угорщина благає про бізнес-угоди", – заявляв посол США.

За його словами, станом на сьогодні цей допис може стосуватися й нинішньої зустрічі Орбана з російським диктатором Владіміром Путіним, а також дев’яти візитів до Росії глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, який також відомий як проросійський дипломат.

Йдеться не про "мир", а про вигоду, і це величезна шкода для угорців і відносин Угорщини з її союзниками. Поки Орбан не наполягатиме на тому, щоб Путін припинив свою жорстоку війну на умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України, він не є миротворцем,

– написав Прессман на своїй сторінці у соцмережі Х.

До слова, сьогодні Путін заявив, що Росія нібито "виступає за повне та остаточне завершення конфлікту". Водночас Кремль наголошує, що для цього ЗСУ мають вийти з окупованих регіонів та бідкається, що Україна не хоче врегулювання війни.