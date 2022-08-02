Пропагандисти сильно розчарувались, – Піонтковський пояснив, чого росія чекала від Китаю

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань викликав серйозну напругу між США та Китаєм. Особливо завзято цю тему взялися обговорювати російські пропагандисти.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик та публіцист Андрій Піонтковський. 2 червня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прилетіла в Тайвань.

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МЗС Китаю висловило своє обурення візиту Ненсі Пелосі та звинуватило США у спробі "підірвати" суверенітет країни. Також Пекін пригрозив Вашингтону заходами у відповідь.

Мрії російських пропагандистів

За словами Піонтковського, те, що ситуація не переросла у збройний конфлікт, викликало величезне розчарування у кремлівських пропагандистів.

Вони з самого ранку шаленіли, очікуючи збиття літака, згодом – очікуючи війни. Вони сподівалися, що всі сили США тепер будуть спрямовані на війну з Китаєм і там забудуть про Україну,

– сказав публіцист.

На його думку, у кремлі також хотіли, щоб Китай збільшив військову допомогу росії у війні проти України.

"Найбожевільніше, що вони (пропагандисти – 24 канал) навіть говорили про 2 мільйони бурятів, яких їм Китай вишле на допомогу на Донбасі", – розповів опозиційний політик.

"Ескалацію спровокував Сі Цзіньпін"

Піонтковський вважає, що ескалацію конфлікту спровокував президент Китаю Сі Цзіньпін.

"У візиті Пелосі нічого екстраординарного немає. В історії вже був візит спікера Палати представників Ньюта Ґінгріча на Тайвань майже 20 років тому. А контакти парламентарів США і Тайваню відбуваються регулярно", – пояснив він.

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Піонтковський припустив, що уся річ у тому, що у жовтні має відбутися з'їзд Комуністичної партії Китаю, на якому Сі Цзіньпін хоче затвердити своє довічне правління.

Але цьому чинять певний опір. Тому йому потрібна можливість покричати, пограти м'язами, підтвердити свою патріотичну позицію. Візит Пелосі став для Сі Цзіньпіня такою можливістю,

– зазначив публіцист.

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