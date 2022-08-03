кремль двічі за тиждень побачив зуби, які показали США
Джерело:фейсбук Павла Клімкіна
США показали зуби – двічі за останні дні. Перший раз, коли знищили в Афганістані лідера Аль-Каїди аль-Завахірі. Другий, коли здійснили візит спікерки Палати представників на Тайвань.
Простий сигнал для здичавілих
У нас багато хто боїться, що підняття ставок американцями відволікатиме їх від нашої війни з рф. Дарма, все з точністю до навпаки.
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кремлівський режим не розуміє жодної цивілізованої дипломатії, тільки силу. Зуби, які США показали Китаю та терористам, одразу побачили в кремлі.
Сигнал дуже простий: ми нікого в цьому світі не боїмося і дістанемо всіх, хто нам загрожує. Просто і максимально доступно. Для всіх, і передусім для кремля.
Візит Ненсі Пелосі на Тайвань показав, що США не бояться жодних погроз / Колаж 24 каналу
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- Ввечері 2 серпня літак Пелосі таки сів в аеропорту на острові Тайвань, попри численні погрози Китаю збити цей борт.
- Таким чином, Пелосі стала першою за чверть століття американською високопосадовицею, яка відвідала Тайвань.
- Політикиня наголосила, що її візит має засвідчити постійну підтримку Тайваню з боку США.
- Крім того, ще однією новиною дня 2 серпня стала звістка про те, США успішно ліквідували в Афганістані лідера терористичної організації Аль-Каїда – Аймана аль-Завахірі.
- Операцію реалізовали за допомогою безпілотника. Аль-Завахірі був причетний до рганізації теракту 11 вересня 2001 року.
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