Потужний постачальник зброї, – політолог про важливість візиту президента Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 15 липня прибув в Україну з неоголошеним візитом. Можливо, його приїзд спричинить позитивні зрушення у відносинах країн щодо оборони.

Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Чаленко. Раніше Південна Корея обіцяла розширити свою підтримку України за межі гуманітарної та економічної лише за умови широкомасштабного нападу на цивільне населення.

До вашої уваги Президент Південної Кореї прибув в Україну з неоголошеним візитом

"Важливий візит, бо Південна Корея є для нас серйозним форпостом у східноазійському регіоні. Її оборонно-промисловий комплекс – потужний гравець на світовій арені", – констатував Чаленко.

Однак Україна наразі не може використати оборонний потенціал Південної Кореї. Мовиться лише протимінну техніку, транспорт.

Що ще може очікувати Україна

У межах свого візиту в Україну Юн Сок Йоль відвідав Бучу та Ірпінь, де росіяни вчинили жорстокі звірства під час окупації в березні 2022 року. Це може вплинути на участь Південної Кореї у відновленні нашої країни.

"Південна Корея неодноразово підписувала меморандуми, наприклад з Польщею, щодо участі в майбутньому відновленні нашої держави. Є свіжий проєкт на 52 мільярди доларів, у якому Південна Корея може взяти участь", – зазначив Чаленко.

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