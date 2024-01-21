"Найближчий друг корейського народу": Путін планує візит до КНДР

Президент Росії Владімір Путін висловив готовність відвідати Пхеньян найближчим часом. Це буде перша поїздка очільника Кремля до Північної Кореї з 2000 року.

Про свій намір відвідати КНДР Путін заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ КНДР Цой Сон Хі.

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Російський диктатор може відвідати Північну Корею

Путін висловив глибоку вдячність за те, що глава КНДР Кім Чен Ин запросив його здійснити візит до Пхеньяну. Він заявив про готовність відвідати КНДР найближчим часом.

До слова, востаннє Путін приїздив до Північної Кореї ще в липні 2000 року. Тоді кремлівський диктатор відвідував Пхеньян для зустрічі з батьком Кім Чен Ина – Кім Чен Іром.

Уряд КНДР гаряче вітає візит президента Путіна в нашу країну і готовий від щирого серця зустрічати найближчого друга корейського народу,

– йдеться в заяві Центрального телеграфного агентства Кореї.

Наразі точна дата зустрічі лідерів двох країн ще неузгоджена.

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