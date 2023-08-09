Ердоган може говорити з Путіним з позиції сили: чи буде відновлена зернова угода

Владімір Путін може поїхати в Туреччину, щоб зустрітися з Реджепом Ердоганом. Імовірно, турецький президент умовить російського відновити зернову угоду.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що Ердоган на сьогодні чи не єдина людина, яка може розмовляти з Путіним з позиції сили.

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"З огляду на ситуацію в Росії Путіну було б логічно дати себе вмовити Ердогану. Турецький президент дає російському хороший привід "зберегти обличчя" і без великої ганьби повернутись до зернової угоди", – зазначив Яковенко.

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Зокрема, Ердоган має сильніший флот, ніж Путін, а також не менші амбіції на Чорне море.

Путін може не поїхати в Туреччину

Після виходу із зернової угоди Росія відновила режим небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря і заявила, що розглядатиме як військові всі кораблі, що прямують до українських портів.

"У мене є сильні сумніви, що Путін приїде до Ердогана. Хоча Туреччина не приєдналася до Римського статуту і в Ердогана немає обов'язку видати Путіна Міжнародному суду, але така можливість існує", – додав Яковенко.

Найімовірніше, Путін надасть перевагу дистанційній розмові.

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Ердоган і Путін мали телефонну розмову 2 серпня. Зокрема, вони домовились про візит російського диктатора в Туреччину.

Якщо Путін таки наважиться на поїздку, то візит має відбутись останнього тижня серпня. Одна з тем зустрічі – відновлення зернової угоди.

До слова, Росія може бути причетною до вибуху в турецькому порту 7 серпня. Унаслідок інциденту постраждали люди.

Гаазький суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна через незаконну депортацію українських дітей на територію Росії. Його можуть арештувати на території всіх країн, які ратифікували Римський статут. Однак Туреччина до них не належить.