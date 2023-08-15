Візит Путіна до Туреччини: Подоляк пояснив мету російського диктатора

Найближчими днями Владімір Путін може відвідати Туреччину для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом. Таким візитом російський диктатор, ймовірно, хоче показати “залежність” Туреччини від Росії.

Владімір Путін хоче продемонструвати, що досі залишається потужним лідером, а особливо підкреслити це для російських еліт, які тепер сумніваються у його спроможності щось вирішувати. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, додавши, що після ситуації з Євгенієм Пригожиним Путіну потрібно показати свою силу.

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Навіщо Владіміру Путіну візит в Туреччину

Окрім демонстрації сили, російський президент хоче показати свою значимість у глобальному політичному процесі. При цьому він регулярно принижує суб'єктність інших країн, наприклад, Китаю чи тієї ж Туреччини, демонструючи, що не зважає на те, які обіцянки колись їм давав.

Запрошення Реджепа Ердогана показує, що Туреччина певною мірою досі залежить від Росії, зокрема у питаннях сировини, економіки, виробництва.

Це виглядає дивно: ти (Ердоган – 24 Канал) хочеш бути суб'єктом і в той же час пропонуєш людині, яка обнуляє твою суб'єктність з тобою зустрітися. Я розумію всі економічні потреби Туреччини, але ми все-таки говоримо про значно важливіші питання: ким ти будеш далі? На що впливатимеш у глобальному політичному процесі?

– зазначив Михайло Подоляк

Михайло Подоляк про мету зустрічі Путіна й Ердогана: дивіться відео

Що робити далі

Радник ОП підкреслює, що сьогодні найкращим варіантом є повне ігнорування Путіна і Росії. А також додає, що великої російської економіки не існує і про це треба постійно говорити, так само як і не існує глобального лідера на прізвище Путін. Тому його виведення з глобального політичного процесу пришвидшить закінчення війни.

"Чим швидше буде ухвалене рішення, що Росія має бути тотально ізольована, а Україна отримає всю необхідну зброю – це свідчитиме про деескалацію, про повернення до міжнародного права, а все інше: зустрічі з Путіним, можливість обходити санкцій – це якраз про ескалацію і про перехід до вкрай негативних песимістичних сценаріїв", – зауважив Подоляк.

Страху перед Росією треба позбуватися, вкотре наголосив політик. До того ж паритетно атакувати, постачати зброю у відповідній кількості, бо саме це свідчить про суб'єктність і про можливість закінчення війни.

Путін може відвідати Туреччину: що відомо

Видання Milliyet повідомило, що президент Владімір Путін може відвідати Туреччину в найближчій перспективі, аби обговорити питання зернової угоди. Зауважимо, що про вихід із зернового коридору в Москві заявили ще 17 липня. Відтоді Україна намагається залучати кораблі країн-членів НАТО, аби експортувати зерно у різні куточки світу.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі ще в березні видав ордер на арешт Путіна. Його звинувачують у незаконній депортації та переміщенні дітей з окупованої території України. Заарештувати очільника Кремля можуть на території тих країн, які ратифікували Римський статут, проте Туреччина цього не зробила.

На початку серпня лідери двох країн вже проводили телефонну розмову. Тоді Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина докладатиме зусиль, щоб продовжити зернову угоду.

Якщо поїздка відбудеться вона стане першим візитом російського президента до країни-членкині НАТО після розв'язання повномасштабної війни в Україні.