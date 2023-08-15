Візит Путіна до Туреччини: Подоляк пояснив мету російського диктатора
Найближчими днями Владімір Путін може відвідати Туреччину для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом. Таким візитом російський диктатор, ймовірно, хоче показати “залежність” Туреччини від Росії.
Владімір Путін хоче продемонструвати, що досі залишається потужним лідером, а особливо підкреслити це для російських еліт, які тепер сумніваються у його спроможності щось вирішувати. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, додавши, що після ситуації з Євгенієм Пригожиним Путіну потрібно показати свою силу.
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Навіщо Владіміру Путіну візит в Туреччину
Окрім демонстрації сили, російський президент хоче показати свою значимість у глобальному політичному процесі. При цьому він регулярно принижує суб'єктність інших країн, наприклад, Китаю чи тієї ж Туреччини, демонструючи, що не зважає на те, які обіцянки колись їм давав.
Запрошення Реджепа Ердогана показує, що Туреччина певною мірою досі залежить від Росії, зокрема у питаннях сировини, економіки, виробництва.
Це виглядає дивно: ти (Ердоган – 24 Канал) хочеш бути суб'єктом і в той же час пропонуєш людині, яка обнуляє твою суб'єктність з тобою зустрітися. Я розумію всі економічні потреби Туреччини, але ми все-таки говоримо про значно важливіші питання: ким ти будеш далі? На що впливатимеш у глобальному політичному процесі?
– зазначив Михайло Подоляк
Михайло Подоляк про мету зустрічі Путіна й Ердогана: дивіться відео
Що робити далі
Радник ОП підкреслює, що сьогодні найкращим варіантом є повне ігнорування Путіна і Росії. А також додає, що великої російської економіки не існує і про це треба постійно говорити, так само як і не існує глобального лідера на прізвище Путін. Тому його виведення з глобального політичного процесу пришвидшить закінчення війни.
"Чим швидше буде ухвалене рішення, що Росія має бути тотально ізольована, а Україна отримає всю необхідну зброю – це свідчитиме про деескалацію, про повернення до міжнародного права, а все інше: зустрічі з Путіним, можливість обходити санкцій – це якраз про ескалацію і про перехід до вкрай негативних песимістичних сценаріїв", – зауважив Подоляк.
Страху перед Росією треба позбуватися, вкотре наголосив політик. До того ж паритетно атакувати, постачати зброю у відповідній кількості, бо саме це свідчить про суб'єктність і про можливість закінчення війни.Важливо! Якщо поїздка відбудеться вона стане першим візитом російського президента до країни-членкині НАТО після розв'язання повномасштабної війни в Україні.
Путін може відвідати Туреччину: що відомо
- Видання Milliyet повідомило, що президент Владімір Путін може відвідати Туреччину в найближчій перспективі, аби обговорити питання зернової угоди. Зауважимо, що про вихід із зернового коридору в Москві заявили ще 17 липня. Відтоді Україна намагається залучати кораблі країн-членів НАТО, аби експортувати зерно у різні куточки світу.
- Міжнародний кримінальний суд в Гаазі ще в березні видав ордер на арешт Путіна. Його звинувачують у незаконній депортації та переміщенні дітей з окупованої території України. Заарештувати очільника Кремля можуть на території тих країн, які ратифікували Римський статут, проте Туреччина цього не зробила.
- На початку серпня лідери двох країн вже проводили телефонну розмову. Тоді Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина докладатиме зусиль, щоб продовжити зернову угоду.