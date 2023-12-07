Путін відновлює вплив: позиція арабського світу може переломити перебіг війни в Україні

Владімір Путін планує відвідати Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. На жаль, російський президент може розширити свій вплив в арабському світі.

Однією з головних причин стала реакція Заходу на війну ХАМАС проти Ізраїлю. Детально про стан Росії в арабському світі 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

Читайте більше Жахливі обстріли, зруйновані міста і тисячі жертв: хронологія війни Ізраїлю і ХАМАС у 2023 році

"Ще до початку повномасштабного вторгнення я попереджав, що всі знахідки Росії на Близькому Сході – це всього лиш промахи Заходу", – зауважив Мохаммад Фараджаллах.

Як Росія повертає собі вплив на Близькому Сході

До війни між ХАМАС та Ізраїлем, Росія на Близькому Сході дійшла до такого рівня, що її там ніхто не хотів бачити. На той момент Росія уже стрімко втрачала репутацію.

Саудівська Аравія навіть зайнялась питанням деокупації території України. Зокрема, 5 – 6 серпня у Джидді відбулася зустріч радників з нацбезпеки та зовнішньої політики 42 країн – мирний саміт щодо принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

До цього арабський світ йшов півтора року і думали, що найкращий їхній союзник – це Захід і потрібно повністю перейти на їхній бік. На превеликий жаль, арабський світ знову зіткнувся із подвійними стандартами, коли побачив, як Штати та Європа мовчать про вбивства мирних палестинців та кілька разів блокували резолюції щодо припинення вогню у Секторі Гази,

– пояснив редактор порталу "Україна по-арабськи".

Саме тут Владімір Путін побачив чудовий шанс та можливість знову реанімувати себе на Близькому Сході, запропонувавши свої послуги.

Голосування Радбезу ООН про припинення вогню у Секторі Гази

18 жовтня Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала б до "гуманітарних пауз" для доставки необхідної допомоги жителям Сектора Гази. Постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд пояснила вето тим, що "у цій резолюції не згадують про право Ізраїлю на самооборону".

Перед тим Радбез відхилив дві поправки, які запропонувала Росія. Вони закликали до негайного, тривалого та повного припинення вогню та припинення нападів на мирних жителів.

Удар для Заходу

Голосування Росії за резолюції про припинення вогню у Секторі Гази позитивно вплинули на її сприйняття в арабському світі. Особливо зважаючи на те, що він не представлений на Радбезі ООН, а Захід відмовився його підтримувати.

Росія, відстоюючи інтереси арабського світу, поступово повертає його прихильність.

Якщо арабський світ раніше не хотів бачити Путіна, то зараз ми знову повернулися у точку нуля. Путін це серйозно використав, і тепер хоче просувати потепління між Саудівською Аравією та Іраном. Якщо це станеться, то це буде величезним ударом для Заходу,

– наголосив Фараджаллах.

Річ у тім, що Саудівська Аравія ніколи не довіряла Ірану. Але Владімір Путін може переконати Саудівську Аравію, що Захід їй не допомагає і не допоможе, та запропонувати об'єднатись як з Росією, так і її союзниками, зокрема Іраном.

Мохаммад Фараджаллах про плани Росії повернути свій вплив на Близькому Сході: дивитись відео

Крім того, попри всі санкції, ми спостерігаємо падіння видобутку нафти – це грає на руку Кремля.

"У перші дні війни Росії проти України я казав, що Україна переможе війну, коли один з блоків перейде на її сторону: або Китай, або арабський світ. Китай не перейде, а арабський світ був до цього дуже близьким", – зауважив редактор порталу "Україна по-арабськи".

Додамо, що на Близькому Сході є ще один конфлікт – у Судані. Там Росія підтримує сторону заколотників, Сили швидкого реагування. Путін і там намагається запропонувати свої послуги, аби знову потужно влитися та повернути свій вплив у цьому регіоні.

Путін поїде в ОАЕ: коротко