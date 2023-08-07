У Ердогана завжди багато "сюрпризів" для Путіна: чи ризикне глава Кремля поїхати в Туреччину
Турецькі ЗМІ повідомляють, що візит Владіміра Путіна до їхньої країни має відбутися наприкінці серпня. Військовий злочинець збирається обговорити з Реджепом Ердоганом зернову угоду, з якої Росія нещодавно вийшла.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. На його думку, Путін полетить до Туреччини, щоб позбутися статусу ізгоя, якого він набув після ордера на арешт, виданого гаазьким судом.
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Як зустрінуть у Туреччині російського диктатора
У Ердогана завжди багато неприємних сюрпризів для Путіна. Наприклад, днями портал Oryx опублікував інформацію, згідно якої Туреччина продала Україні боєприпаси за зниженою ціною.
"Росія вже навіть не кричить про "ятаган у спину", тому що звикла до таких подій", – переконаний Сазонов.
Інше питання, чи ризикне Путін летіти в Туреччину, знаючи, що в такий спосіб він може опинитися в гаазькому суді. Хоча водночас Ердоган здатен гарантувати Путіну недоторканність, оскільки намагається дотримуватися нейтралітету.Зверніть увагу!
"Імовірно, саме про гарантії безпеки для російського диктатора зараз ідуть перемовини. Путіну дуже соромно, що він не в змозі робити закордонні візити, зокрема на саміт БРІКС", – нагадує політолог.
Через це над Путіним насміхаються представники російського режиму, і тому він обов’язково скористається нагодою попозувати на перемовинах.
Кирило Сазонов про візит кремлівського диктатора до Туреччини: дивіться відео
За що Путіна можуть визнати військовим злочинцем
- Цієї весни російський диктатор став "нев'їзним" у цивілізовані країни, адже Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт. Причиною для цього рішення стало розслідування щодо ролі Путіна у викраденні десятків тисяч українських дітей на початку повномасштабного вторгнення.
- А нещодавно стало відомо, що МКС розслідує й інші злочини російського диктатора. Йдеться про фінансування із бюджету Росії терористичної організації "Вагнер", яка скоїла чимало воєнних злочинів.
- Раніше російська дипломатія активно працювала над тим, щоб зняти з Путіна ці звинувачення. Водночас кремлівський режим почав погрожувати гаазькому суду й навіть відкрив кримінальні справи проти прокурора, який розслідував злочини Путіна.