Білорусам треба напружитися, – політолог пояснив, чому Скабєєву відправили до Лукашенка

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва відвідала самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Ймовірно, Кремль готується загарбати землі "братнього народу".

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олександр Антонюк. За його словами, Алєксандр Лукашенко вже нічого не зможе зробити.

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"Насправді відбувається неприхований аншлюс Білорусі Росією. На очах наших і світу може бути демонтована ця республіка", – сказав Антонюк.

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Що загрожує білорусам

Ймовірне розміщення російської ядерної зброї в Білорусі не означає, що кнопка запуску буде в Лукашенка – її матиме Путін. Кремлівський диктатор може використати територію Білорусі, яка натомість зазнає удару від Заходу у відповідь.

"Білорусам треба напружитися. Якщо з'явиться відповідна точка запуску ядерної зброї – з'явиться кілька точок у країнах НАТО і в Україні. У разі загрози буде завдано удару по території Білорусі", – пояснив політолог.

Вранці 25 травня стало відомо, що Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.

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