Білорусам треба напружитися, – політолог пояснив, чому Скабєєву відправили до Лукашенка
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва відвідала самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Ймовірно, Кремль готується загарбати землі "братнього народу".
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олександр Антонюк. За його словами, Алєксандр Лукашенко вже нічого не зможе зробити.
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"Насправді відбувається неприхований аншлюс Білорусі Росією. На очах наших і світу може бути демонтована ця республіка", – сказав Антонюк.
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Білорусь може увійти до складу Росії навіть не як цілий федеративний округ, а областями.
Що загрожує білорусам
Ймовірне розміщення російської ядерної зброї в Білорусі не означає, що кнопка запуску буде в Лукашенка – її матиме Путін. Кремлівський диктатор може використати територію Білорусі, яка натомість зазнає удару від Заходу у відповідь.
"Білорусам треба напружитися. Якщо з'явиться відповідна точка запуску ядерної зброї – з'явиться кілька точок у країнах НАТО і в Україні. У разі загрози буде завдано удару по території Білорусі", – пояснив політолог.
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- Упродовж останніх місяців не припиняються розмови про те, чи приєднається Білорусь до Росії у повномасштабній війні проти України. Можливо, Алєксандр Лукашенко вже не має контролю над білоруською армією, тому вона може підпорядкуватися наказу Владіміра Путіна.
- Аналітики ISW вважають, що розміщенням ядерної зброї в Білорусі російське військове керівництво хоче отримати доступ до всіх військових потужностей Мінська. Саме це ставить режим диктатора Лукашенка під загрозу.
- Крім того, не стихають чутки про поганий стан здоров'я білоруського диктатора. Зокрема, на параді 9 травня в Росії він ледь сидів, а при ходьбі шкутильгав.