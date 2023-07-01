Ми на порозі важливих подій, – військовий експерт про таємний візит глави ЦРУ до України

На початку червня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідав Київ з неоголошеним візитом. Приїзд високопосадовця може свідчити про майбутні важливі події.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Він вважає, що тема ядерного шантажу Росії було одною з пріоритетних під час зустрічі.

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"Питання ядерної безпеки було однозначно одним з пріоритетних для американського високопосадовця. Але найголовніше – ми почули напередодні візиту і під час нього, що ми продовжимо просуватися за будь-яких умов та не відмовлятимемось від наших територій", – зазначив Кузан.

Зверніть увагу! Під час секретного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса українські чиновники оприлюднили амбітну стратегію повернення окупованих Росією територій та початок переговорів з Москвою про припинення вогню до кінця року.

Мета поїздки полягала в тому, щоб підтвердити зобов'язання адміністрації Джо Байдена обмінюватися розвідданими для допомоги Україні захистити свою територію.

Захід не забуває про Україну

"Те, що очільник ЦРУ сам повинен був приїхати до України, свідчить про те, що ми стоїмо на порозі дійсно важливих подій. Про які саме події – ми дізнаємося невдовзі", – наголосив Кузан.

Увага західних країн до війни в Україні не згасає. Питання тут не лише у військовій допомозі, а й у глибших розвідницьких речах, які потребують особистої участі очільника ЦРУ.

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