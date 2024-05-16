Путін готовий йти на будь-які угоди: який задум має Сі щодо Росії

Владімір Путін разом з президентом Китаю Сі Цзіньпіном 16 травня підписали угоду про поглиблення стратегічного партнерства. Якщо для російського диктатора Китай є чи не єдиним порятунком для можливості ведення війни проти України, то китайський лідер має свій задум.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що зараз Росія є для Китаю дешевою сировинною базою. Однак як тільки Захід почне вводити проти Пекіна санкції щодо співпраці з Росією, він одразу змінить свою дипломатію.

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Задум Сі щодо Росії

За словами політолога, Путін приїхав на зустріч із Сі для того, аби "вичавити" максимально корисних йому політичних та військових угод. З іншої сторони, російський диктатор готовий іти на будь-які компроміси та угоди, які дозволять йому виживати у війні Росії проти України. В той час, поки Путіна цікавить лише війна, Китай користується можливістю користуватися всіма благами Росії.

Зараз Китай влаштовує статус-кво, за яким Росія є сировинною базою, дуже дешевою та ресурсною, з якої можна вичавлювати всі соки, де можна здійснювати територіальну експансію на сході Росії, перейменовувати міста на китайський манір та відверто панувати,

– підкреслив Джигун.

Політолог припустив, що зустріч Путіна та Сі закінчиться багатьма угодами, орієнтованими на Китай, за яких Росія буде постачати додаткові ресурси та технологічні можливості. Пекін же обійдеться обережними обіцянками про збільшення темпів постачання продуктів подвійного призначення.

Суть китайської дипломатії в контексті підтримки Росії

Після нещодавнього візиту Ентоні Блінкена до Китаю держсекретар США розповів про те, які матеріали китайці передають росіянам, вказавши, що США введе санкції.

Коли у Сі постане питання перед вибором підтримувати Росію, яка є вигідною тут і зараз чи стратегічні довгострокові відносини із західним світом, відповідь буде очевидною,

– додав Джигун.

Раніше Сі Цзіньпін з дипломатичними візитами відвідав кілька країн Європи. Зустріч китайського лідера з президентом Франції Еммануелем Макроном та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, за словами політолога, закінчилась ультимативними вимогами Європою в контексті економічних відносин та підтримки Китаю Росією.

Я переконаний, що лідер Піднебесної, якщо і не відреагував на це дуже яскраво і однозначно, меседж він зрозумів,

– зазначив Джигун.

На думку політолога, для того, аби Китай міг торгувати з європейськими країнами, проти Пекіну не вводились мита на електричну продукцію, електрокари, акумулятори і т.д., Сі Цзіньпіну потрібно переглянути свою модель відносин із Росією.

Зважаючи на модель китайської дипломатії, яка є багатогранна, обережна і спрямована на те, аби не робити поспішних кроків, рано чи пізно результати на користь західного світу в контексті китайсько-російських відносин ми точно почуємо,

– зауважив Джигун.

Співпраця Китаю з Росією: коротко