Військова допомога США і тиск на Путіна: основне із заяв Зеленського під час візиту в Австрію
16 червня президент Зеленський відвідав Відень, де провів зустрічі із канцлером і президентом Австрії. Український лідер зробив низку важливих заяв про військову підтримку країни, обміни полоненими та російську загрозу для Європи.
Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський, зокрема, розповів про свої очікування від зустрічі із Дональдом Трампом, яка відбудеться на полях саміту "Великої сімки", передає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни пропонували обміняти військових на дітей, це поза розумінням, – Зеленський
Зеленський підтримав бажання Австрії виступити посередником між Росією та Україною, а також допомогти у поверненні незаконно депортованих дітей. Канцлер Австрії заявив, що, хоча його країна має нейтральний статус, вона цілком усвідомлює, хто у війні – агресор, а хто – жертва. "Місце Австрії на боці закону, а не на боці буцімто сильного". Крістіан Штокер запевнив Зеленського, що Відень і надалі підтримуватиме Україну. "Ми хочемо завершення війни, але не ультимативно й не за рахунок залежності України", – наголосив президент Зеленський. У 2014 році в України був позаблоковий статус — це закінчилося війною. Ми не хочемо втрачати визначеність, сили, лідерство й єдність, На саміті G7 важливо обговорити, як натиснути на Путіна, щоб зупинити війну. Потрібні санкції й прайскепи на нафту та енергоносії, Зеленський заявив, що російська сторона пропонувала Україні обмінювати викрадених українських дітей на російських військовополонених. Він назвав цю пропозицію окупантів "божевіллям". "Це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їх дусі", – додав президент. Зеленський підкреслив, що дітей треба повертати, а не обмінювати шляхом дипломатії. "Тому ми залучаємо так багато країн, які потрошку, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому", – пояснив політик. Президент підтримав позицію міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який заявляв, що країни Європи мають більше інвестувати у власну оборону та не розраховувати на США. Ми повинні працювати, щоб союз між Америкою та Європою не розпався — адже це гарантія безпеки континенту. Загроза такому союзу є непростим викликом, адже всі сторони зацікавлені в його збереженні, і ми також. Наше майбутнє – в ЄС. Якщо виникнуть труднощі у військовому або оборонному союзі між Європою та Америкою, Європі доведеться значно прискорити розвиток своєї оборонної індустрії. Це величезні фінансові витрати, а часу на реалізацію обмаль, Зеленський розповів, що під час зустрічі з Трампом планує порушити питання пакета оборонної допомоги, який готова придбати. Сьогодні ми говоримо про підтримку, надану в минулі роки. Ми не обговорюємо нову допомогу. На зустрічі з Трампом я обговорюватиму оборонний пакет, який Україна готова придбати. Я впевнений, що така можливість буде, Президент заявив, що Україна виконала усе, що було необхідно, в контексті перемовин про членство у ЄС. "Саме зараз важливо, щоб Євросоюз міг показати свою здатність виконувати обіцяне". Президент Володимир Зеленський закликав уряд Австрії співпрацювати з Україною у питанні українських олігархів, які переховуються у країні та переховують свої активи. Ми розраховуємо на підтримку Австрії в чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя України й використовують Європу і, безумовно, Австрію, як схованку для зберігання їх вкрадених активів, До слова, в Австрії переховується український олігарх Дмитро Фірташ. Глава держави наголосив, що аби змусити Москву до закінчення війни, на неї потрібно сильно тиснути. Зеленський заявив, що 18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії має стати результативним. "Важливо також продовжити вже введені санкції, включно із заморожуванням російських активів". Володимир Зеленський наголосив, що Україна робить усе, аби зупинити війну. Для цього потрібні цілком зрозумілі кроки. Спочатку – повне безумовне припинення вогню, згодом – реальна і чесна дипломатія, і як наслідок гарантування тривалої безпеки. Зараз цього всього немає лише через небажання Росії закінчувати цю війну. Першим слово взяв президент країни Александр Ван дер Беллен. Він назвав Росію "агресором" і закликав можновладців у Кремлі закінчити війну, почавши чесні мирні переговори.
– зазначив президент.
– наголосив Зеленський.
— сказав Зеленський.
– сказав політик.
— сказав президент України.
Зеленський підтримав бажання Австрії виступити посередником між Росією та Україною, а також допомогти у поверненні незаконно депортованих дітей.
Канцлер Австрії заявив, що, хоча його країна має нейтральний статус, вона цілком усвідомлює, хто у війні – агресор, а хто – жертва.
"Місце Австрії на боці закону, а не на боці буцімто сильного".
Крістіан Штокер запевнив Зеленського, що Відень і надалі підтримуватиме Україну.
"Ми хочемо завершення війни, але не ультимативно й не за рахунок залежності України", – наголосив президент Зеленський.
У 2014 році в України був позаблоковий статус — це закінчилося війною. Ми не хочемо втрачати визначеність, сили, лідерство й єдність,
На саміті G7 важливо обговорити, як натиснути на Путіна, щоб зупинити війну. Потрібні санкції й прайскепи на нафту та енергоносії,
Зеленський заявив, що російська сторона пропонувала Україні обмінювати викрадених українських дітей на російських військовополонених. Він назвав цю пропозицію окупантів "божевіллям". "Це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їх дусі", – додав президент.
Зеленський підкреслив, що дітей треба повертати, а не обмінювати шляхом дипломатії.
"Тому ми залучаємо так багато країн, які потрошку, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому", – пояснив політик.
Президент підтримав позицію міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який заявляв, що країни Європи мають більше інвестувати у власну оборону та не розраховувати на США.
Ми повинні працювати, щоб союз між Америкою та Європою не розпався — адже це гарантія безпеки континенту. Загроза такому союзу є непростим викликом, адже всі сторони зацікавлені в його збереженні, і ми також. Наше майбутнє – в ЄС. Якщо виникнуть труднощі у військовому або оборонному союзі між Європою та Америкою, Європі доведеться значно прискорити розвиток своєї оборонної індустрії. Це величезні фінансові витрати, а часу на реалізацію обмаль,
Зеленський розповів, що під час зустрічі з Трампом планує порушити питання пакета оборонної допомоги, який готова придбати.
Сьогодні ми говоримо про підтримку, надану в минулі роки. Ми не обговорюємо нову допомогу. На зустрічі з Трампом я обговорюватиму оборонний пакет, який Україна готова придбати. Я впевнений, що така можливість буде,
Президент заявив, що Україна виконала усе, що було необхідно, в контексті перемовин про членство у ЄС.
"Саме зараз важливо, щоб Євросоюз міг показати свою здатність виконувати обіцяне".
Президент Володимир Зеленський закликав уряд Австрії співпрацювати з Україною у питанні українських олігархів, які переховуються у країні та переховують свої активи.
Ми розраховуємо на підтримку Австрії в чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя України й використовують Європу і, безумовно, Австрію, як схованку для зберігання їх вкрадених активів,
До слова, в Австрії переховується український олігарх Дмитро Фірташ.
Глава держави наголосив, що аби змусити Москву до закінчення війни, на неї потрібно сильно тиснути.
Зеленський заявив, що 18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії має стати результативним.
"Важливо також продовжити вже введені санкції, включно із заморожуванням російських активів".
Володимир Зеленський наголосив, що Україна робить усе, аби зупинити війну. Для цього потрібні цілком зрозумілі кроки. Спочатку – повне безумовне припинення вогню, згодом – реальна і чесна дипломатія, і як наслідок гарантування тривалої безпеки. Зараз цього всього немає лише через небажання Росії закінчувати цю війну.
Першим слово взяв президент країни Александр Ван дер Беллен. Він назвав Росію "агресором" і закликав можновладців у Кремлі закінчити війну, почавши чесні мирні переговори.