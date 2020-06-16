Військова допомога США і тиск на Путіна: основне із заяв Зеленського під час візиту в Австрію

16 червня президент Зеленський відвідав Відень, де провів зустрічі із канцлером і президентом Австрії. Український лідер зробив низку важливих заяв про військову підтримку країни, обміни полоненими та російську загрозу для Європи.

Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський, зокрема, розповів про свої очікування від зустрічі із Дональдом Трампом, яка відбудеться на полях саміту "Великої сімки", передає 24 Канал.

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