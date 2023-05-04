Без дискусій віддають усе, що є, – в ОП оцінили візит Зеленського до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський 4 травня без попереднього оголошення прибув з візитом до Фінляндії. З урахуванням безпеки візит не був анонсований заздалегідь.

Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, чому цей візит був надзвичайно важливим та символічним для України в контексті війни.

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Нагадаємо, що про візит до Німеччини президента 13 травня почали говорити завчасно. Однак стало відомо, що візит найімовірніше буде скасований.

Подоляк наголосив, що подібні поїздки не можуть анонсуватися, враховуючи безпекову ситуацію. Тому дивно, що хтось цю дату озвучив. Медійні майданчики не розуміють ризики, в яких перебуває Україна і її президент.

Військова допомога та дорога в НАТО

За словами політика, візит Володимира Зеленського до Фінляндії був вкрай важливим і символічним.

Північна Європа на відміну від інших не розмовляє ні про що, вона чітко розуміє природу цієї війни та віддає все у повному обсязі. Вони не проводять дискусію, треба щось дати Україні чи ні. Вони говорять: "Все що є, віддамо",

– додав мовець.

Фінляндія продемонструвала, що є максимально швидкі дороги до НАТО, зауважив політик. Але в України своя дорога. На жаль, вона кривава, складна і через неї ніхто не проходив, окрім України, і ніхто більше не пройде.

Партнери України, зокрема північні, розуміють, що таке сучасна Росія. Вони абсолютно точно свідомі того, що сьогодні вирішується доля вільної Європи в тому вигляді, в якому вони звикли жити, коли люди дійсно вільні, наголосив Подоляк.

Вони точно розуміють, що Росія – це не про свободу. Це про масові вбивства, репресії, табори тощо. Це класична середина минулого сторіччя. Це класичний нацизм. І вони розуміють, що потрібно Україну максимально підтримувати,

– підкреслив радник глави ОПУ.

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Росія буде відповідати в Гаазі

Подоляк наголосив, хоч північні країни невеликі з точки зору обсягу економіки, але вони все віддають і не ведуть бесіди. Вони можуть подивитись, помовчати, а потім відійти та сказати: "Передайте їм все".

Крім того, вони не ведуть дискусії про те, що це може ескалювати, спровокувати. Вони завжди підтримують Україну і завжди говорять, що ця війна має закінчитись правильно – на умовах України.

Це дуже символічний візит. Щодо візиту до Гааги – це важливо для нас з точки зору іншого символізму. З точки зору абсолютно потрібної юридичної відповідальності. Без цього фіналу війни теж не буде. Юридично і фінансово Росія має сповна відповісти та отримати максимальний термін,

– резюмував Подоляк.

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