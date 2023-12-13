Продовження зустрічей в Україні: що обговорював Зеленський з представниками ВПК США
Президент України Володимир Зеленський 11 – 12 грудня здійснював робочий візит до США. Зокрема, він зустрівся з головами військово-промислових компаній Штатів.
Це було продовження Міжнародного форуму оборонних індустрій. Таку думку 24 Каналу озвучив член Республіканської партії Борис Пінкус.
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Оборонна інфраструктура в Україні
Борис Пінкус зазначив, що 30 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій, який відвідали понад 30 держав. Там обговорювалось питання створення потужної оборонної інфраструктури в Україні.
Зустріч з головами військово-промислових компаній Штатів – це продовження форуму. Під час зустрічі наводилось три фактори, чому оборонна інфраструктура в Україні необхідна:
- Корисні копалини, які дуже широко використовуються й у військовій промисловості;
- Види важкої промисловості, які ще залишились від радянських часів. Багато заводів, фабрик, які ще існують, можна реанімувати, переробити під західні стандарти та стандарти НАТО;
- Інтелектуальний потенціал. Україна багата розумними спеціалістами, інженерами, які могли б влитись в оборонну інфраструктуру та зробити свій внесок.
Все разом буде гарантом того, що Україна буде самодостатньою. Вона не просто буде забезпечувати необхідними видами озброєння себе, але й навіть допомагати у розвитку або забезпеченні західноєвропейських країн. Був дуже хороший план зустрічі з представниками оборонного комплексу США. Це було невипадково,
– вважає член Республіканської партії.
Візит Зеленського до США: головне
- 11 – 12 грудня Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до США. Зокрема, український лідер зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном і генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили розвиток подальшої співпраці та ситуацію на полі бою.
- 12 грудня Зеленський виступив з промовою у Конгресі США. Президент України мав зустріч із сенаторами США на Капітолійському пагорбі. Член Республіканської партії Борис Пінкус розповів, що українського лідера дуже гарно зустріли та аплодували стоячи.
- Також Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі. На початку зустрічі американський лідер повідомив про додаткову допомогу для України на суму 200 мільйонів доларів. До пакету допомоги увійшли засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та допоміжне обладнання.