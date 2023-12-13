Продовження зустрічей в Україні: що обговорював Зеленський з представниками ВПК США

Президент України Володимир Зеленський 11 – 12 грудня здійснював робочий візит до США. Зокрема, він зустрівся з головами військово-промислових компаній Штатів.

Це було продовження Міжнародного форуму оборонних індустрій. Таку думку 24 Каналу озвучив член Республіканської партії Борис Пінкус.

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Оборонна інфраструктура в Україні

Борис Пінкус зазначив, що 30 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій, який відвідали понад 30 держав. Там обговорювалось питання створення потужної оборонної інфраструктури в Україні.

Зустріч з головами військово-промислових компаній Штатів – це продовження форуму. Під час зустрічі наводилось три фактори, чому оборонна інфраструктура в Україні необхідна:

Корисні копалини, які дуже широко використовуються й у військовій промисловості; Види важкої промисловості, які ще залишились від радянських часів. Багато заводів, фабрик, які ще існують, можна реанімувати, переробити під західні стандарти та стандарти НАТО; Інтелектуальний потенціал. Україна багата розумними спеціалістами, інженерами, які могли б влитись в оборонну інфраструктуру та зробити свій внесок.

Все разом буде гарантом того, що Україна буде самодостатньою. Вона не просто буде забезпечувати необхідними видами озброєння себе, але й навіть допомагати у розвитку або забезпеченні західноєвропейських країн. Був дуже хороший план зустрічі з представниками оборонного комплексу США. Це було невипадково,

– вважає член Республіканської партії.

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