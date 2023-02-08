Британці зіграють "першу скрипку": коли і які літаки може отримати Україна

Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії, аби зустрітися з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. На зустрічі, ймовірно, мовитиметься про надання далекобійної зброї Україні і про навчання українських пілотів.

Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Ігаль Левін. Він переконаний, що рішення про підготовку українських пілотів означає, що Україна в цьому році отримає літаки.

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Левін наголосив, що варто розділяти політичне рішення та технічні можливості військової допомоги Україні. Політичне рішення розробляється прямо зараз, про це дискутують. Технічні питання теж уже почали вирішуватися, припустив мовець.

Я майже впевнений, що візит Зеленського до Великої Британії значною мірою пов'язаний із питанням авіації. Велика Британія буде в цьому питанні флагманом, як відбулося і з танками,

– додав експерт.

Він переконаний, що після Великої Британії рішення про передачу літаків ухвалять і інші країни.

Які літаки може отримати Україна

За словами Левіна, першочергово Україна має отримати літаки четвертого покоління, наприклад, Eurofigfter та F-16. Адже підготовка пілотів для освоєння F-35 може зайняти не просто місяці, а роки. Польща з радянського озброєння на F-16 переходила протягом 15 років.

Коли йде війна, звичайно, все проходить максимально пришвидшено. Пілотів можна підготувати за 6 – 8 місяців, однак є непідтверджена інформація, що це почалося ще минулого року,

– повідомив експерт.

Він переконаний, якщо раніше підготовка не почалася, то цілком реально до кінця цього року підготувати пілотів та наземний персонал для управління та обслуговування західних винищувачів.

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