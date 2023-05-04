Це історичний момент, – нідерландські депутати висловилися про візит Зеленського

Після візиту до Фінляндії Володимир Зеленський приїхав у Нідерланди. Там український лідер виступив перед парламентом країни.

Депутати, що були присутні під час виступу Зеленського, назвали цю промову "історичною". Про що саме говорив президент України наразі невідомо.

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Зеленський виступив у парламенті Нідерландів

Володимир Зеленський 4 травня зустрівся з президентом Сенату Яном Брауном та головою Палати представників Верою Бергкамп. Далі він виступив перед парламентом, де, за словами очевидців, було "доволі шумно від оплесків".

Зеленський виступив перед Сенатом Нідерландів / Фото Офісу Президента:

Прокоментував цю промову один з місцевих депутатів Том ван дер Лі.

Промова Зеленського була приголомшливою,

– заявив депутат.

Потім президент України поїхав до Міжнародного кримінального суду в Гаазі та у конференц-центр Всесвітнього форуму, де виступив із промовою під назвою "Немає миру без справедливості".

Зеленський також зустрівся з прем'єром Нідерландів

Президент України згодом зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Нідерландський політик наголосив, що візит Зеленського до країни є "потужним сигналом того, що народ України не піддасться російській агресії". Крім цього він запевнив українського президента у тотальній підтримці України.

Нідерланди та їх союзники надалі продовжуватимуть підтримувати вас кожен дюйм шляху,

– наголосив Рютте.

Володимир Зеленський та Марк Рютте / Фото Офісу Президента

Наостанок прем'єр-міністр розповів, що російська агресія нагадує всьому світу про те, що "верховенство права не є даністю і, коли на нього нападають, його треба захищати".

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