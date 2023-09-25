У США своя "війна": що не так з останнім візитом Зеленського

Володимир Зеленський завершив свій візит до США, під час якого зустрівся з президентом Джо Байденом. Поїздка відбулася на тлі внутрішніх протиріч між республіканцями та демократами.

Популярність Зеленського у США дещо знизилась. Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що ймовірною причиною є втома американців і відсутність швидких перемог на фронті.

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Як у США сприйняли Зеленського

Щоденно у США з'являються новини про ситуацію в Україні, але, як правило, вони більше стосуються чергових терористичних атак Росії по цивільних об'єктах чи мирних жителях. Такий спад інтересу може бути пов'язаний з відсутністю активних новин з поля бою.

Коли Зеленський з'явився рік тому – це був результат того, що Україна вистояла. Ми дивилися на нього в той момент і казали, що це героїчний український народ, а російській армії, про яку нам довго говорили, нічого не вдалося. Після цього Зеленський зібрав допомогу, яку давали союзники, але миттєвого успіху так і не сталося,

– розповів Юрій Рашкін.

Це також дало можливість американцям, які виступали проти допомоги Україні, просувати наративи про те, що в України нібито "нічого не виходить", "коли нарешті закінчиться війна" й "куди пішли американські гроші".

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Республіканці проголосують за допомогу Україні

Сьогодні в США немало внутрішніх проблем. Це підтверджує ситуація з республіканцями, з якими не виходить домовитись про голоси за законопроєкт про допомогу. Юрій Рашкін пригадав ситуацію, коли в спікера Палати представників США Кевіна Маккарті запитали, чому цього разу Зеленський не виступає перед Конгресом, він відповів: "Подивіться, що в нас відбувається".

Відбувається громадянська війна в республіканській партії, де спікер Палати щодня може втратити роботу. Тому в них є свої проблеми, які постійно треба розв'язувати. Але Байден при зустрічі із Зеленським сказав, що у республіканців немає вибору й врешті решт вони повинні проголосувати за законопроєкт,

– підкреслив громадський і політичний діяч зі США.

Треба розуміти, що в США також є проблеми й люди, які незадоволені тим, як їх розв'язують. Тому є різні траєкторії – з одного боку Зеленський, а з іншого, наприклад, – Такер Карлсон, який також виражає настрій певної частини суспільства.

Не треба думати, що американці якісь "возвишені" люди. Уявіть, якби в Україні гарно заробляли, могли розв'язувати проблеми на особистому рівні – все це міняє менталітет, тож у них й інший підхід,

– підкреслив Рашкін.

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