Залишається низка відкритих питань: які завдання візитів Блінкена на Близький Схід
Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив кілька раундів візитів до країн Близького Сходу. Таким способом Сполучені Штати намагаються відіграти одну з центральних ролей у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту, що вкотре розгорівся 7 жовтня.
Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко окреслив 24 Каналу основні завдання Блінкена та інших американських посадовців, які відвідують Ізраїль і сусідні країни.
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Спочатку США намагалися зрозуміти, що планує робити Ізраїль, які накази віддаватимуть ЦАХАЛ і як бачать розгортання військової операції. Американці мали узгодити свої позиції з тим, що має робити їхній союзник.
Другий раунд візитів Ентоні Блінкена був присвячений збиранню реакцій сусідніх з Ізраїлем арабських країн і ширшого кола, зокрема Саудівської Аравії, щодо того, як країни сприйматимуть посилення бойових дій у Секторі Гази.
Яка доля Сектору Гази
Тепер американці намагаються для себе зрозуміти, як далі розвиватиметься ситуація. Так, завдання військових – знищення ХАМАС – чітко визначене, але залишаються відкритими такі питання, як-от:
- що буде із Сектором Гази після знищення ХАМАС;
- якою буде доля цивільного населення Сектору Гази;
- як Ізраїль планує гарантувати власну безпеку надалі.
Окупація Сектору Гази – не вихід
Оскільки палестинське населення налаштоване проти Ізраїлю, розміщення там бійців ЦАХАЛ може підготувати ґрунт для оновленої версії ХАМАС.
До розв'язання цих питань треба залучати ширше коло регіональних гравців,
– констатував Жовтенко.
Так, одним з рішень могло б бути створення миротворчої місії арабських країн з ісламом сунітського толку на противагу шиїтському Ірану.
Візити Блінкена до країн Близького Сходу: основне
- Перший раунд візитів держсекретаря США відбувся 11–13 жовтня. Крім вияву підтримки й солідарності, ішлось також про конкретні питання безпеки Ізраїлю.
- Другий візит до Ізраїлю стосувався також посилення загрози від Хезболли. Так, Блінкен повернувся для "додаткових обговорень з ізраїльськими офіційними особами".
- Третій візит до країн Близького Сходу був присвячений протидії розширенню конфлікту в Секторі Гази. Блінкен побував в Іраку та Туреччині.