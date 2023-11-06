Залишається низка відкритих питань: які завдання візитів Блінкена на Близький Схід

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив кілька раундів візитів до країн Близького Сходу. Таким способом Сполучені Штати намагаються відіграти одну з центральних ролей у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту, що вкотре розгорівся 7 жовтня.

Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко окреслив 24 Каналу основні завдання Блінкена та інших американських посадовців, які відвідують Ізраїль і сусідні країни.

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Спочатку США намагалися зрозуміти, що планує робити Ізраїль, які накази віддаватимуть ЦАХАЛ і як бачать розгортання військової операції. Американці мали узгодити свої позиції з тим, що має робити їхній союзник.

Другий раунд візитів Ентоні Блінкена був присвячений збиранню реакцій сусідніх з Ізраїлем арабських країн і ширшого кола, зокрема Саудівської Аравії, щодо того, як країни сприйматимуть посилення бойових дій у Секторі Гази.

Яка доля Сектору Гази

Тепер американці намагаються для себе зрозуміти, як далі розвиватиметься ситуація. Так, завдання військових – знищення ХАМАС – чітко визначене, але залишаються відкритими такі питання, як-от:

що буде із Сектором Гази після знищення ХАМАС;

якою буде доля цивільного населення Сектору Гази;

як Ізраїль планує гарантувати власну безпеку надалі.

Окупація Сектору Гази – не вихід

Оскільки палестинське населення налаштоване проти Ізраїлю, розміщення там бійців ЦАХАЛ може підготувати ґрунт для оновленої версії ХАМАС.

До розв'язання цих питань треба залучати ширше коло регіональних гравців,

– констатував Жовтенко.

Так, одним з рішень могло б бути створення миротворчої місії арабських країн з ісламом сунітського толку на противагу шиїтському Ірану.

Візити Блінкена до країн Близького Сходу: основне