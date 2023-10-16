Путін підстраховується: чи має ворог потенціал для великого наступу на Сході

Росіяни розглядають можливість заморозити лінію фронту та взяти паузу в бойових діях. Вона нібито потрібна їм, щоб провести ротацію особового складу та почати масованіший наступ.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що паузу ворог брати не збирається, хоча інтенсивність боїв може дещо спадати на певних напрямках.

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Спроба демонструвати ініціативу

Намір окупантів – увійти в бої з метою затягування часу. Проте великого потенціалу для масованого наступу навіть на Сході росіянам не вистачить.

Водночас на деяких ділянках фронту, зокрема в Авдіївці, Лимані, Куп'янську, ворог буде намагатися час від часу активізуватися та проводити активні штурмові дії. Це спроба постійно демонструвати, що ініціатива на його боці,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Чи візьмуть росіяни паузу в бойових діях: дивіться відео

А також завдання окупантів – максимально затягувати час. Вони чекають, що зовнішньополітична ситуація та кон'юнктура якимось чином можуть зміниться.

Навіть Владімір Путін у своєму інтерв'ю підтримав думку міністра оборони Сєргєя Шойгу, що російські війська перебувають в активній обороні.

"Це означає, що вони підстраховують себе на випадок невдач їхніх наступальних дій. Мовляв, наступи в районі Авдіївки та Куп'янська ми й не планували, тому що сидимо в обороні", – зазначив Олександр Мусієнко.

Яка ситуація на фронті

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зазначив, що на Сході ворог застосовує парашутно-десантні підрозділи, які сформовані з мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР". Також на півдні від Бахмута розташовано військо Рамзана Кадирова "Ахмат", яке використовується як загороджувальні загони. А підрозділами "Шторм-Z" поповнюються втрати особового складу на Сході. Адже цих вояк не рахують та не бережуть.

Запеклі бої тривають на Лиманському та Куп'янському напрямках. Одне з завдань окупантів оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл. А далі росіяни мали б спробувати зробити сухопутний коридор до Борової.

Водночас речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що загарбники активізували наступальні дії в Авдіївці. Ворог намагався понад 100 разів зрушити українські сили в районах на схід від Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Сєверного, Невельського, Нетайлового та Первомайського Донецької області. Однак ЗСУ стримали тиск ворога та не дали йому просунутись.