Путін підстраховується: чи має ворог потенціал для великого наступу на Сході
Росіяни розглядають можливість заморозити лінію фронту та взяти паузу в бойових діях. Вона нібито потрібна їм, щоб провести ротацію особового складу та почати масованіший наступ.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що паузу ворог брати не збирається, хоча інтенсивність боїв може дещо спадати на певних напрямках.
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Спроба демонструвати ініціативу
Намір окупантів – увійти в бої з метою затягування часу. Проте великого потенціалу для масованого наступу навіть на Сході росіянам не вистачить.
Водночас на деяких ділянках фронту, зокрема в Авдіївці, Лимані, Куп'янську, ворог буде намагатися час від часу активізуватися та проводити активні штурмові дії. Це спроба постійно демонструвати, що ініціатива на його боці,
– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.
Чи візьмуть росіяни паузу в бойових діях: дивіться відео
А також завдання окупантів – максимально затягувати час. Вони чекають, що зовнішньополітична ситуація та кон'юнктура якимось чином можуть зміниться.
Навіть Владімір Путін у своєму інтерв'ю підтримав думку міністра оборони Сєргєя Шойгу, що російські війська перебувають в активній обороні.
"Це означає, що вони підстраховують себе на випадок невдач їхніх наступальних дій. Мовляв, наступи в районі Авдіївки та Куп'янська ми й не планували, тому що сидимо в обороні", – зазначив Олександр Мусієнко.Зверніть увагу! Речник Таврійського напрямку Олександр Штупун наголосив, що окупанти намагаються захопити Авдіївку, оскільки для них це єдина можливість продемонструвати свою перемогу. Задля цього росіяни для штурму міста зібрали майже всі свої сили, які мають на Авдіївському напрямку.
Яка ситуація на фронті
- Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зазначив, що на Сході ворог застосовує парашутно-десантні підрозділи, які сформовані з мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР". Також на півдні від Бахмута розташовано військо Рамзана Кадирова "Ахмат", яке використовується як загороджувальні загони. А підрозділами "Шторм-Z" поповнюються втрати особового складу на Сході. Адже цих вояк не рахують та не бережуть.
- Запеклі бої тривають на Лиманському та Куп'янському напрямках. Одне з завдань окупантів оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл. А далі росіяни мали б спробувати зробити сухопутний коридор до Борової.
- Водночас речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що загарбники активізували наступальні дії в Авдіївці. Ворог намагався понад 100 разів зрушити українські сили в районах на схід від Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Сєверного, Невельського, Нетайлового та Первомайського Донецької області. Однак ЗСУ стримали тиск ворога та не дали йому просунутись.