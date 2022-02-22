Визнання Росією бойовиків – це фактично вихід із "Мінська", – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на визнання Росією бойовиків на Донбасі. За його словами, це означає фактично вихід із "Мінська".

Про це очільник України заявив під час термінового звернення. Його, зокрема, транслював 24 канал.

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"Країна, яка підтримує війну, не може підтримувати мир"

За словами українського президента, офіційний Київ однозначно кваліфікує останні дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Вся відповідальність за наслідки через нещодавні рішення. покладається на політичне керівництво Росії. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей. Та ігнорування рішень у рамках нормандського формату,

– наголосив він.

Зеленський додав, що такі кроки підривають мирні зусилля та руйнують наявні переговорні формати. Адже сьогоднішніми та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих регіонах Донбасу з 2014 року.

"Країна, яка підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", – підсумував президент України.

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Визнання бойовиків Росією: коротко

Президент Росії Володимир Путін скликав засідання Радбезу 21 лютого. Там він заявив, що все йде до того, щоб узаконити існування бойовиків на окупованих територіях. Згодом він оголосив, що таки ухвалив таке рішення.

Бойовики та Росія навіть підписали спільні документи, згідно з якими вони зможуть користуватися спільною зброєю. Планують визначити кордон між незаконними формуваннями та Росією.

Міжнародна спільнота виступила з різким засудженням цього цинічного кроку.

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