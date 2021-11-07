Влада Грузії показала відео, де Саакашвілі буцімто їсть у лікарні: політик відповів

Влада Грузії заявила, що Міхеіл Саакашвілі вживає їжу та оприлюднила відповідні кадри. Сам Міхеіл Саакашвілі заявив, що раніше говорив про те, що вживає прописані лікарями добавки.

Відповідне відео "їжі" Спеціальна пенітенціарна служба опублікувала 6 листопада. Сам Саакашвілі у відповідь заявив, що більше не вживатиме добавок.

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Влада заявила, що нібито Саакашвілі вживає їжу

Влада Грузії опублікувала кадри нібито "їжі" Міхеіла Саакашвілі та відео як він буцімто їсть.

Через високий суспільний інтерес ми публікуємо деякі факти вживання їжі Міхеілом Саакашвілі. На відео добре видно, як ув'язнений Саакашвілі отримує їжу та натуральні соки в різний час доби,

– заявила влада.

Також там опублікували відео, на якому видно нібито Саакашвілі щось вживає.

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Влада опублікувала так звану "їжу" Саакашвілі / Фото з фейсбуку Спеціальної пенітенціарної служби та скриншот з відео

Саакашвілі відмовився від добавок

Третій президент Грузії відповів на кадри, які опублікувала влада та пояснив, що нічого нового там немає.

Я неодноразово казав, що отримую добавки з мінералами та мікроелементами, прописані лікарями в медичному центрі, які необхідні для зниження ваги, пульсу, частоти сердечних скорочень і підтримання мінімального рівня глюкози,

– заявив Саакашвілі.

Він також пояснив, що у "медкабінет їсти ніхто не ходить, там лікуються пацієнти". Окрім того, назвав ті відео ганебними та заявив, що "не порушував норм голодування". Додав, що приймав те, що говорив йому лікар, проте це не їжа.

У світлі всього вищесказаного, я більше не буду приймати будь-які добавки з ранку суботи (мовиться про 6 листопада – 24 канал), на що я дав свою письмову згоду раді. Тепер мій стан погіршувався з кожним днем ​​і, ймовірно, все буде розвиватися ще швидше,

– заявив політик.

Також він пояснив, що:

"віра в перемогу і свободу невичерпні;

особливо після сьогоднішнього безпрецедентного мітингу солідарності з в'язницею, за що дякую всім присутнім.

6 листопада у Грузії сотні людей прийшли підтримати Міхеіла Саакашвілі до стін в'язниці , в якій він перебуває. Невелика група навіть розбила там намети й залишилася ночувати.

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