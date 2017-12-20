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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Влада може вбити людину, якщо це їй треба, – Гайдай про безжальні методи української політики

21:25, 20 грудня 562 Читать новость на русском

Про причини протестів в Україні, ймовірність скасування безвізового режиму та стратегію, яка повинна бути в наступного президента розповів політолог Сергій Гайдай.

Можлива втрата безвізового режиму

– Я не бачу, що опозиція робить екзекуції, які можуть допомогти чи бути причиною скасування безвізового режиму. Але мені здається, якщо ми його втратимо, якщо ЄС взагалі порушить таке питання, то це буде не через те, що в Україні є опозиція. Євросоюз просто не хоче мати справу з державою, де не боряться з корупцією, де є хабарницькі схеми у самій владі. Тому, якщо це відбудеться, то тільки через те, що влада не мала політичної волі чи бажання робити антикорупційні заходи.

Причини протестів та криза української влади

– Треба розуміти, що є громадянська відповідальність. Ми недостатньо тиснемо на владу, мало пред'являємо їй претензії. За соціологічними даними, країна поділилась навпіл: тільки половина населення розуміє, що зараз необхідно давити на владу, а протести – єдиний механізм, який є у простого громадянина.

Однак люди не знають, що існує різниця між правом і законом. Право завжди стає вище, ніж закон. Бо документ можуть написати конкретні люди. Злочинна влада може ухвалити закони, які будуть робити юридично правильними будь-які їхні дії. А от права – невід'ємні.

– У нас є дуже велика системна помилка – ми вважаємо, що протести є наслідком кризи. Корупція влади, а не зміна її, породжує мітинги, революції та Майдани.

Наразі біля Ради мітингувальники встановили великий камінь, на якому написана неіснуюча в Конституції стаття: якщо влада переступає закон та порушує базові права громадянина, то не тільки правом, але й обов'язком народу є збройним шляхом скинути цю владу. Ці слова є доречними, адже вся Америка почалась з цього. Тому є право людини на супротив будь-яким методом, коли влада в цих методах собі не відмовляє. Скажу чесно, наша влада не має меж і ніколи їх не мала: якщо їм потрібно вбити людини, то вони це зроблять.

– Ви думаєте, що ця влада чимось відрізняється? Екстрадиція грузинських громадян поза межами прав та законів, з мішком на голові, показує, що вони будуть порушувати будь-який закон України. Вже не кажу про права.

Відтак ми живемо зі злочинним синдикатом, який 26 років під себе створював все законодавство та системи. Більше це робив Янукович, коли він створив "Беркут". Збройних Сил не було, а от спецзагін мав велике озброєння. Сьогодні у чинних високопосадовців нема таких силовиків, які б захищали їх. Але сам моральний кодекс влади не змінився.

Щодо політики Юлії Тимошенко

– Є багато експертів, які проаналізували, що Юлія Тимошенко погано керувала Україною. Вони дуже схожі з Петром Порошенко за стилем правління. Але те, що робила вона, було значно гуманнішим щодо українців ніж те, що робить Порошенко.

Про майбутнього президента

– Майбутній президент повинен мати величезну сміливість та антисистемність. Людина має піти проти системи, розуміти, що треба рубати багато голів та при цьому бути під загрозою знищення. Чому Вакарчук не може бути президентом, хоча він має всі шанси виграти вибори, бо вже зараз очолює рейтинг. Треба радикальних змін, прибрати все, що було в попередників. От я не уявляю Вакарчука з мечем та зарубкою голів.

Більше – дивіться в інтерв'ю.

Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Беркут Святослав Вакарчук Юлія Тимошенко Петро Порошенко протести
Джерело: 24 Канал
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