"Вдома": з полону звільнили коханого поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк
Джерело:Мар'яна Чечелюк
В Україну 19 жовтня вдалося повернути 95 наших громадян, які перебували у російському полоні. Серед звільнених бранців був також і коханий поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк – Владислав Андріанов.
Про це Мар'яна Чечелюк повідомила у сторіс у своєму акаунті в інстаграмі. Захисника вдалося повернути на батьківщину через кілька місяців після того, як повернулася його дівчина.
До теми 95 українців уже вдома: кого вдалося повернути з російського полону
Хлопця Мар'яни Чечелюк вдалося повернути з полону
У своєму інстаграмі Мар'яна Чечелюк розмістила фото у сторіс, де видно, як її хлопець повернувся на батьківщину з російського полону. Знімок поліцейська з Маріуполя підкріпила емодзі з перебинтованим сердечком та смайликом, що ось-ось заплаче.
Хлопець Мар'яни Чечелюк уже в Україні / Скриншот 24 Каналу з інстаграму Чечелюк
В іншій сторіс дівчина опублікувала повідомлення, що "Захисника звільнено з полону". Мар'яна також розмістила своє фото з футболкою, де зображений її коханий, та текст "вдома".
Коханий Мар'яни Чечелюк повернувся з російського полону / Скриншот 24 Каналу з інстаграму Чечелюк
Варто зазначити, що Мар'яна разом з Владиславом були разом у 2022 році під час оборони "Азовсталі" у Маріуполі. Сам Владислав Андріанов є бійцем полку "Азов", він також пережив теракт в Оленівці. Торік росіяни "засудили" його до 25 років колонії.
Що відомо про Мар'яну Чечелюк
- 24-річна Мар'яна Чечелюк – слідча Національної поліції з Маріуполя. Вона провела у полоні 2 роки й за цей час пережила чимало страждань, серед яких були голод, катування, знущання і побиття з боку окупантів.
- Мар'яну затримали 2 травня 2022 року під час евакуації з "Азовсталі". Під час полону дівчину переводили з Донецького СІЗО, в Оленівську колонію, у в'язниці в Маріуполі і у російський Таганрог.
- Дівчину вдалося повернути на батьківщину 31 травня 2024 року. Мар'яна думала, що її коханий уже перебуває на батьківщині, але, оскільки цього тоді ще не було, то пообіцяла боротися за возз'єднання з ним.