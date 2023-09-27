Вважали безпечним місцем: деталі потужної "бавовни" в Раденську на Херсонщині

ЗСУ завдали удар з HIMARS по тимчасовому пункту управління росіян у селі Раденськ на Херсонщині. Штаби ворога розкидані по окупованій частині області, і він намагається їх облаштовувати в глибині територій.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, додавши, що Сили оборони завдають влучних ударів по командних пунктах росіян, де б вони їх не облаштовували.

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Приховували військову техніку

Раденськ – населений пункт, який розташований в Олешківській міській громаді Херсонщини по трасі від Каланчака на Крим.

Саме в Раденську, який окупанти вважали безпечним, вони розташовували багато військової техніки. В населеному пункті є промислові бази, які облаштовувались для зберігання овочів та фруктів у мирний час, але окупанти їх використовують для зберігання своєї техніки. Та відповідно розмістили там свій командний пункт,

– наголосив депутат Херсонської обласної ради.

Також неподалік від Раденська є ліс та полігон, який був ще до воєнних часів, і окупанти використовували також і їх, щоб приховувати свою військову техніку.

Влучання по командному пункту з ситеми HIMARS в Раденську відбулось ймовірно 18 вересня, коли саме окупанти проводили нараду. Внаслідок удару загинули 8 російських офіцерів, а 7 отримали поранення.

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Відправились до "підводного флоту"

Тим часом збільшення кількість загарбників на окупованому Лівобережжі Херсонщини відбувається вже тривалий час. Крім того, збільшилась кількість пунктів пропуску, на яких росіяни зупиняють, обшукують та допитують людей.

Також окупанти намагались посилити свою присутність на островах в плавнях Дніпра. Але ці спроби були відбиті нашими силами. І всі човни, які росіяни вкрали у цивільних та переоблаштували під військові, так само відправились до "підводного флоту", як і військові судна,

– зазначив Сергій Хлань.

До того ж намагання окупантів перекидати мінометні розрахунки та посилювати свою присутність на островах, закінчуються нічим. Проте вони продовжують здійснювати спроби.

"Саме тому тривають контрбатарейні атаки з нашого боку. Ліквідуються угруповання ворога, тилові склади і командні пункти, як це відбулось в Раденську", – підкреслив депутат Херсонської обласної ради.

Що відбувається на окупованій Херсонщині