Внаслідок атаки на Одещину є постраждалі: в ОК "Південь" розповіли, у якому вони стані

Росіяни сьогодні, 26 липня, знову атакувати Одеську область. На жаль, стало відомо, що постраждали люди.

Станом на 14 годину відомо, що двоє людей на Одещині мають травми середньої важкості. Про наслідки ранкового обстрілу Одеської області 24 каналу розповіла Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За її словами, травми та поранення містян – не важкі. Вони вже отримали першу медичну допомогу, від госпіталізації відмовились.

Напередодні речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що внаслідок обстрілу, на щастя, немає жертв. Тоді було відомо, що постраждала одна людина.

Разом з тим, як наголосила Гуменюк, руйнування на Одещині та Миколаївщні, куди також влучили ворожі ракети,– суттєві. Однак небезпеку вже ліквідували та загасили пожежу. Поки що інформації про постраждалих у Миколаєві немає.

Росіяни обстріляли Одещину: що відомо

Вранці 26 липня після оголошення повітряної тривоги майже по всій Україні, одесити почали повідомляти про потужний вибух у місті.

Ворог атакував Одеську область зі стратегічних літаків з акваторії Чорного моря.

Так, росіяни випустили по Одещині декілька ракет повітряного базування. Ворожі снаряди влучили в приватні будівлі прибережних сіл, через що вони загорілись.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків ранкового обстрілу Одеської області. За його словами, російські терористи відповідатимуть за кожен обстріл.

Під ворожий удар потрапила й Миколаївщина та Нікополь

Майже одночасно з Одещиною ворог випустив і ракети по Миколаївській області. Так він масовано атакував Південь. На Миколаївщині бив по портовій інфраструктурі. А з тимчасово окупованої Херсонщини вдарили ЗРК С-300. Влучили в авторинок та інші відкриті території передмістя Миколаєва.

Також посеред ночі 26 липня знову під ракетну атаку росії потрапив Нікопольський район. Постраждалих від обстрілу немає. При цьому, за кілька хвилин оголошеної тривоги, жителі Нікопольського району почули вибухи.

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