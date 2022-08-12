Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він зазначив, що по дорозі до лікарні загинула одна жінка.

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"Ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують в лікарні медичну допомогу. Висловлюємо наші співчуття рідним та близьким загиблої. Рашисти жорстоко розплачуватимуться за кожне загублене життя і за кожну сльозу", – написав Куртєв.

Що відомо про обстріл Запоріжжя

росіяни вдарили по місту приблизно о 19:15. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що є руйнування інфраструктури в Шевченківському районі. Зафіксували 5 влучень.

Після обстрілу виникла пожежа. Куртяв зазначив, що вороги також влучили по автозаправній станції.

Ще один обстріл 12 серпня

Вороги вдарили по Краматорську, що на Донеччині. Очільник військової адміністрації Павло Кириленко о 20:14 повідомив про двох загиблих та 13 поранених. Вони всі є мирними мешканцями. Відомо, що окупанти пошкодили мінімум 20 будинків.

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Краматорськ обстріляли й минулої ночі. росіяни завдали 11 ракетних ударів.

Атака по Харкову та області

Харківщина перебуває під безперервними обстрілами російських вбивць. Вночі 12 серпня окупанти ворожі ракети влучили у 3 райони обласного центру. Загалом зафіксували 5 влучень.

Також від обстрілів страждала Богодухівщина. Зокрема, атака трапилась по селу Баранівка о 7:30. Росіяни там вбили 50-річну жінку та поранили 28-річного чоловіка.

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Згодом, приблизно о 12:30, вороги накрили з артилерії селище Золочів. Відомо, що постраждав 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Крім того, окупанти пошкодили 2 приватних помешкання.

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