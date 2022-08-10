Внаслідок вибухів у Новофедорівці знищено близько 100 росіян, – Соляр
В окупованому Криму 9 серпня лунали вибухи або ж, як кажуть пропагандисти, "хлопки" на авіабазі біля Новофедорівки. У Повітряних силах підтвердили, що окупанти втратили 9 літаків поблизу Саків. Тепер з’явилася неофіційна інформація, що внаслідок вибуху також могли загинути близько 100 росіян.
Про це повідомила ведуча 24 каналу Катерина Соляр. Вона дізналася про це з власних джерел у Криму, хоча росія продовжує заявляти, що "ніхто не постраждав, втрат немає".
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За її словами, щонайменше кількість загиблих росіян внаслідок вибухів у Криму може становити близько 100 осіб.Важливо! Це інформація ведучої 24 каналу з власних джерел, офіційних підтверджень поки не було.
Пропагандистські змі точно будуть і далі говорити про те, що втрат немає, хоча кремлівська "адміністрація" в окупованому Криму в паніці, аксьонов не знає, що робити,
– заявила Соляр.
Ведуча звернула увагу на нову реакцію росії – там шойгу заявив, що "пожежа" на авіабазі "Саки" виникла або в результаті "детонації кількох снарядів", або через "порушення вимог пожежної безпеки". "Напевно, сонце сильно в бензобаки напекло і так літаки зірвалися", – жартує Соляр.
Вона зазначила, що шойгу стверджує, мовляв, ніхто не постраждав, а техніка на аеродромі не пошкоджена. "Певно, шойгу просто ще не долетів до Криму, щоб побачити, що не все так красиво, як він говорить", – додала ведуча.
Наші Повітряні сили підтверджують, що на екородомі в Криму було знищено близько 10 літаків окупантів. Також внаслідок вибухів біля Новофедорівки було знищено і склад авіаційного озброєння росіян,
– пояснила Соляр.
Вона розповіла, що на військовому аеродромі у Саках росіяни щонайменше зберігали літаки СУ-30СМ, СУ-24МР, ІЛ-76 тощо. Звідти щодня злітали російські літаки, щоб бити по території України або просто спостерігати за ситуацією.
Ведуча додала, що в окупованому Криму є ще близько 5 таких аеропортів.
Також поруч на парковці багато згорілої авто. В мережі показали відео зі стоянки за 400 метрів від аеродрому, на якому видно пошкоджені десятки авто. Більшість з них згоріли, а деякі пошкодило осколкам. "Якщо так сильно обгоріли автівки, то уявіть собі, що було на тому аеродромі", – зауважила Соляр.
Водночас у Білому Домі заявили, що підтримують зусилля України щодо захисту суверенітету і територіальноїх цінності. "Кажуть. що Крим – це Україна, все нормально, а США і надалі будуть допомагати Україні протистояти російській агресії", – відповіла Соляр.
Вибухи в Новофедорівці на аеродромі: що відомо
- 9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи – на військовому аеродромі росіян у Новофедорівці. У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали.
- Пізніше в окупованому Криму показали наслідки вибухів. На аеродромі – залишки розбомблених літаків. У Повітряних силах підтвердили, що окупанти втратили 9 повітряних суден поблизу Саків.
- російське міноборони заявило, що на аеродромі детонували боєприпаси. Потім сказали, що десяток вибухів стався через порушення пожежної безпеки.
- Відомо, що щонайменше 13 людей постраждали, хоча спочатку росіяни теж говорили, мовляв, "все добре" та ніхто не постраждав.
- В Офісі Президента вже відреагували на "бавовну" у Новофедорівці. Так, Андрій Єрмак зазначив, що український південь особливо прекрасний у серпні. А Олексій Арестович зазначив, що російська звичка "курити біля бавовни" їх загубить.
- Але офіційна позиція України – ми не причетні до вибухів, але в ОП та Міноборони порадили російським воякам надалі не курити так необачно.
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