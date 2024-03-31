Ту-95МС здійснили пуски ракет: Повітряні сили інформують, де найбільша загроза

Росія підняла в повітря стратегічну авіацію. Декілька бортів вийшли на пускові рубежі, прямуючи з аеродрому "Оленья". Повітряні сили повідомили про загрозу пусків крилатих ракет.

Ворог уночі проти 31 березня знову підняв у повітря бомбардувальники Ту-95. Саме з них вони масовано обстрілюють Україну, причім значно активізувалися у березні, провівши кілька масованих атак поспіль.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала Україну

Ракетна атака 31 березня: що відбувалося

04:39, 31 березня У Києві раптово дали відбій та за якусь хвилину знову повернули тривогу. Збій, мабуть, стався. 04:36, 31 березня Тривоги вже у більшості областей! Поза сумнівом, за лічені хвилини буде у всіх, тож подбайте ВСІ про свою безпеку! 04:29, 31 березня ПС підтверджують пуки ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. 04:20, 31 березня Повітряні сили пишуть, що ворог може здійснити пуски крилатих ракет. 04:12, 31 березня Про зліт Ту-95 писали моніторингові канали ще кілька хвилин після півночі. Повітряні сили проінформували про зліт низки ворожих бортів після 4 ранку, коли ті вийшли в район пускових рубежів.

Росія б'є по Україні з Ту-95

Вночі 29 березня Повітряні сили написали, що зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. Російські літаки летіли до пускових рубежів.

Тоді під ударом опинилась енергетична інфраструктура України. Ворог вже не вперше вдарив по енергетичних об'єктах із цих бомбардувальників. Зокрема, 24 березня Повітряні сили писали про зліт 14 бортів ТУ-95.

О 03:23 Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет. Загалом окупанти випустили з 14 бортів 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Усі ракети летіли на Київську та Львівську області.