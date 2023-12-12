Вночі із Криму запустили 15 "Шахедів": 9 із них знищили в різних областях України
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія продовжує атакувати нашу державу дронами-камікадзе типу "Шахед". У Повітряних силах розповіли, скільки безпілотників вночі випустили окупанти та скільки з них вдалось збити.
Власне, у ніч проти 12 грудня в Україні було неспокійно. Росія запустила по містах нашої держави 15 ударних безпілотних літальних апаратів.
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Скільки дронів збила ППО України
Як пишуть у Повітряних силах, українським системам протиповітряної оборони вдалось збити 9 з 15 дронів-камікадзе в різних регіонах України. Важливо, що запускали цілі загарбники з окупованого Криму, а саме – з району Балаклави.
Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА Shahed-136/131, дев'ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони,
– йдеться у повідомленні.
Водночас у ЗСУ зазначають, що увечері 11 грудня, зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Росія щодня тероризує українців
- Вночі 12 грудня жителі Харківської області чули вибухи. Перед тим у Повітряних силах попереджали про ракетну загрозу, лунала повітряна тривога, що тривала загалом близько пів години.
- Ближче до опівночі 11 грудня у командування ПС попереджали про застосування ворогом ударних безпілотників, зокрема, по Хмельницькій області, Умані, Кропивницькому та інших містах.
- Неспокійно було і під ранок того дня. Ворог випустив по Києву ракети. Згодом стало відомо, що ППО збила 8 цілей, які летіли по балістичній території. Уламки зброї впали у Дарницькому районі столиці.
- Влада повідомила про пожежу, яку оперативно вдалось приборкати вогнеборцям. Постраждало 4 осіб – 3 жінки і один чоловік. Усім потерпілим медики надали допомогу на місці, ніхто не потребував госпіталізації.
- Також писали 11 грудня про застосування окупантами "Шахедів" по Півдню України. Нашій протиповітряній обороні вдалось збити усі 18 ударних дронів. Здебільшого – саме у Миколаївській області.