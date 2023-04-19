На Київщині спалахнула масштабна пожежа за участі вантажівок: загинули люди, рух ускладнено

На Київщині вночі 19 квітня сталася потужна пожежа. Це призвело до зупинки руху у напрямку столиці.

Масштабна пожежа сталася за участі трьох вантажівок. На жаль, внаслідок цього є загиблі.

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Потужна пожежа на Київщині

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу за участі трьох вантажівок, що призвело до зупинки руху у напрямку Києва. В одній із вантажівок транспортувався гас.

На жаль, двоє осіб загинули. Станом на ранок аварійні роботи завершено. До ліквідації залучалися 22 рятувальники та 6 одиниць техніки.

Наслідки пожежі / фото ДСНС України

Рух ускладнений

Очільник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що ДТП за участю трьох вантажних автомобілів сталася на 128 кілометрі автодороги сполученням Київ – Харків в напрямку столиці.

На місці події працює поліція. Наразі поліцейські вживають необхідні заходи для найшвидшого розблокування руху.

Рух у даному напрямку ускладнено! Враховуйте дану обставину при плануванні поїздок,

– наголосив Нєбитов.



ДТП з пожежею у напрямку Києва / фото Андрій Нєбитов

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