На Київщині спалахнула масштабна пожежа за участі вантажівок: загинули люди, рух ускладнено
Джерело:ДСНС України
На Київщині вночі 19 квітня сталася потужна пожежа. Це призвело до зупинки руху у напрямку столиці.
Масштабна пожежа сталася за участі трьох вантажівок. На жаль, внаслідок цього є загиблі.
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Потужна пожежа на Київщині
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу за участі трьох вантажівок, що призвело до зупинки руху у напрямку Києва. В одній із вантажівок транспортувався гас.
На жаль, двоє осіб загинули. Станом на ранок аварійні роботи завершено. До ліквідації залучалися 22 рятувальники та 6 одиниць техніки.
Наслідки пожежі / фото ДСНС України
Рух ускладнений
Очільник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що ДТП за участю трьох вантажних автомобілів сталася на 128 кілометрі автодороги сполученням Київ – Харків в напрямку столиці.
На місці події працює поліція. Наразі поліцейські вживають необхідні заходи для найшвидшого розблокування руху.
Рух у даному напрямку ускладнено! Враховуйте дану обставину при плануванні поїздок,
– наголосив Нєбитов.
ДТП з пожежею у напрямку Києва / фото Андрій Нєбитов
Масштабні пожежі в Україні: останні новини
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- Вночі 11 квітня на Вінниччині сталася трагедія – вогонь забрав життя цілої родини. Так, 63-річна жінка, її 38-річна донька та 4-річний онук згоріли уві сні. Що стало причиною пожежі – наразі з’ясовують.
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- Окрім цього, 7 квітня у Сумах загорівся будинок, в якому були діти. Старша 10-річна дівчинка витягнула з вогню трьох менших братиків та сестричок, яким 1, 4 та 5 років. Історію порятунку дітей – читайте тут.
- До речі, жителі Києва ввечері 9 квітня чули вибух. Повідомляли, що після цього зайнялася пожежа. Однак, що стало причиною займання – невідомо.