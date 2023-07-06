Вночі люди скаржилися на закриті укриття: Садовий ухвалив важливе рішення

Вночі 6 липня під час обстрілу Львова багато укриттів були зачинені. Місцева влада прийняла важливе рішення, щоб цього не повторилося.

Комісія з надзвичайний ситуацій у Львові прийняла рішення, що всі укриття на території Львівської громади повинні бути відчиненими цілодобово. Мер міста Андрій Садовий наголосив, що відтепер зачиняти укриття суворо заборонено.

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У Львові заборонили зачиняти укриття

Садовий повідомив, що відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему згідно з якою сховки будуть у вільному доступі цілодобово.

Рішення непросте, але єдино правильне. Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття,

– сказав мер міста.

Міський голова уточнив, що причиною такого рішення стали 10 скарг на Гарячу лінію вночі під час обстрілу. На жаль, виявилось, що все ще залишаються люди, яким байдуже на своє життя та життя близьких.

Ворогу абсолютно неважлива відстань – Львів, Київ та Краматорськ однаково можуть обстрілюватися. Тому треба в першу чергу потурбуватися про свою безпеку. Це рішення остаточне і обговоренню не підлягає,

– наголосив Андрій Садовий.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці.

Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені,

– наголосив Клименко.

Він зазначив, що винні мають бути притягнені до відповідальності.

Що трапилось у Львові 6 липня