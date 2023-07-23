Вночі на Одесу летіли 19 ракет різних типів: звідки їх випустили та скільки знищила ППО
23 липня 2023, 09:21Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Вночі 23 липня російські окупанти вкотре атакували Одещину. Вони застосували 19 ракет різних типів.
До речі, ворог, зокрема, застосував балістичні ракети. У підсумку українська ППО знищила 9 ворожих цілей.
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Деталі нічної атаки на Одещину
Так, терористи застосували 19 ракет різних типів:
- 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
- 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
- 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).
Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 9 повітряних цілей:
- 4 крилаті ракети морського базування "Калібр";
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".
До речі, за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 15 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.
Що відомо про масований обстріл Одеси 23 липня
- Вночі 23 липня декілька ракет завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам.
- Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.
- По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.
- Відомо про 1 загиблого. Одну людину успішно деблокували. 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано.
- На терористичну атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. Український лідер наголосив, що жодного виправдання російському злу не буде.
- До речі, під час нічної атаки на Одесу ворог пошкодив Спасо-Преображенський кафедральний собор. Із-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. На жаль, було влучання у праву частину собору і пробило до мінус першого поверху. Будівля зазнала великих пошкоджень, всередині здійнялась пожежа.