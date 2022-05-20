Вночі окупанти двічі обстріляли селище в Криворізькому районі

20 травня 2022 , 08:58
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Джерело:

Дніпропетровська ОВА

Російські війська продовжують нічні обстріли інфраструктури українських міст. Минулої ночі росіяни двічі завдали удар по селі Велика Костромка Криворізького району.

Таку інформацію повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі. 

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За словами очільника Дніпропетровської ОВА, місцеві мешканці не постраждали, проте у кількох будинках вибиті шибки.

Село Велика Костромка перебуває у Зеленодольській міській територіальній громаді. Воно розташоване на межі з Херсонською областю, тому регулярно піддається обстрілам з боку окупантів.

Російські війська 19 травня обстрілював Дніпропетровщину із "Градів" та "Ураганів"

Валентин Резніченко вчора повідомив, що в ніч на 19 травня ворог п'ять разів відкривав вогонь по Зеленодольській громаді. Він зазначив, що по селі Велика Костромка окупанти гатили з "Градів", а також з "Ураганів".

Внаслідок обстрілів були руйнування та пошкодження будинків. Велика Костомка залишилась без електроенергії та газопостачання через атаку ворога. Проте, голова Дніпропетровської ОВА підкреслив, що на щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Ситуація у Дніпропетровській області: коротко

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Автор: Ірина Грицик