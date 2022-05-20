Вночі окупанти двічі обстріляли селище в Криворізькому районі
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Російські війська продовжують нічні обстріли інфраструктури українських міст. Минулої ночі росіяни двічі завдали удар по селі Велика Костромка Криворізького району.
Таку інформацію повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі.
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За словами очільника Дніпропетровської ОВА, місцеві мешканці не постраждали, проте у кількох будинках вибиті шибки.
Село Велика Костромка перебуває у Зеленодольській міській територіальній громаді. Воно розташоване на межі з Херсонською областю, тому регулярно піддається обстрілам з боку окупантів.
Російські війська 19 травня обстрілював Дніпропетровщину із "Градів" та "Ураганів"
Валентин Резніченко вчора повідомив, що в ніч на 19 травня ворог п'ять разів відкривав вогонь по Зеленодольській громаді. Він зазначив, що по селі Велика Костромка окупанти гатили з "Градів", а також з "Ураганів".
Внаслідок обстрілів були руйнування та пошкодження будинків. Велика Костомка залишилась без електроенергії та газопостачання через атаку ворога. Проте, голова Дніпропетровської ОВА підкреслив, що на щастя, минулося без жертв і постраждалих.
Ситуація у Дніпропетровській області: коротко
- Вночі 18 травня ворожа армія випустила щонайменше дві ракети по Дніпру. Одну з ракет збило наше ППО, а її уламки впали на одне з подвір'їв регіону. Через це пошкоджені покрівлі у двох будинках, а також вибиті шибки. Згодом Валентин Резніченко повідомив про трьох постраждалих: дві жінки і один чоловік. Усіх їх доправили до лікарні з осколковими пораненнями.
- 17 травня у небі над Дніпропетровською областю українські військові збили ворожий безпілотник. Мовиться про російський дрон типу "Орлан".
- Через санкції росіяни відчувають нехватку комплектуючих. Окупанти хотіли відновити роботу свого заводу у Дніпрі та навіть вигадали схему із залученням української компанії. СБУ заблокувала роботу заводу, який мав намір відновити постачання своєї продукції для російського військово-промислового комплексу.
- У ніч на 15 травня російські військові обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область. За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, внаслідок ворожого вогню ніхто не постраждав та обійшлося без руйнувань.
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