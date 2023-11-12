Вночі окупанти запускали ракети за складним маршрутом: скільки вдалося знищити

Росія вночі атакувала Південь України з допомогою балістики та керованих авіаційних ракет. Наші військові зуміли ліквідувати ворожу ціль у Миколаївській області.

Вороги атакували керованими ракетами за складним маршрутом. Сили оборони Півдня пояснили, що є влучання.

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Скільки ракет збили наші військові на Півдні

Сили оборони Півдня розповіли, що ворог запустив по регіону:

балістичну ракету, імовірно, "Іскандер-М";

керовану авіаційну ракету типу Х-59.

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Однак, силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет на Миколаївщині,

– заявили військові.

Вони пояснили, що друга та балістична ракета влучили по відкритій території області. На щастя, критичних руйнувань немає, люди не поранені.

Щоправда, уламки збитої керованої ракети пошкодили декілька житлових будинків.

Повітряні сили ЗСУ прокоментували атаку ворога

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що керовані авіабомби, якими атакують росіяни, є великою проблемою, адже від них потерпають всі прифронтові регіони.

Юрій Ігнат уточнив, що ворог випустив по Україні дві ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер". Сили оборони України збили одну ракету Х-59.

Куди летіли, куди влучили – не будемо інформувати ворога про те, яких він результатів досяг. Але будьте певні, там у їхніх звітах міноборони буде знищено 5 складів, 8 літаків і так далі, так далі,

– пояснив речник.

Він додав, що ворог надалі буде коригувати свої атаки, свої напади на Україні, відповідно та тактичних та стратегічних задумів.

Що відомо про нічну атаку ворога