Вночі Росія атакувала ракетами й "Шахедами": скільки цілей збила ППО
Джерело:Командувач Повітряних сил
У ніч на 18 серпня окупанти атакували Україну балістикою з Курської та Воронезької областей, крилатими й керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Потужно відпрацювали Сили ППО.
Так, оборонці неба збили 13 цілей. Про це повідомив генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зверніть увагу Київ був під атакою північнокорейських ракет і дронівДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Скільки ракет і "Шахедів" збили сьогодні вночі
Командувач повідомив, що всього радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 16 засобів повітряного нападу агресора. Зокрема:
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М";
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей,
– заявив генерал-лейтенант.
Микола Олещук уточнив, що оборонці неба збили 2 балістичні ракети KN-23, 3 крилаті ракети (тип уточнюється) і 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей,
– підкреслив Командувач Повітряних сил.
Додав, що попередньо, обійшлося без людських втрат і потерпілих.