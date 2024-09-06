Вночі Росія атакувала "Шахедами" і двома ракетами: як відпрацювала ППО

У Повітряних силах розповіли, як відпрацювали по ворожих цілях у ніч проти 6 вересня. Росія атакувала дронами-камікадзе та ракетами.

Слід сказати, що атака дронами-камікадзе досі триває. На восьму ранку загроза ударних безпілотників є для Київщини.

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Чим атакував ворог і скільки залізяччя збила ППО цього разу

У ніч на 6 вересня 2024 року ворог атакував однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей, а також 44 ударними БпЛА типу Shahed,

– сказано в повідомленні Повітряних сил.

Окупанти запускали дрони із Курська та Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Щоб відбити повітряний напад, залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою станом на 8:00 збито 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно, ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на Півночі. Бойова робота триває!" – написали ПС.

Протиповітряна оборона працювала у 13 областях – Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській.

Один із "Шахедів" спричинив вибухи на Львівщині. Там згоріли чотири вантажівки.